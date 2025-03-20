Как планируют изменить Атакент, рассказали в акимате Алматы
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Заместитель главы управления развития общественного пространства Алматы Батырхан Сулейменов рассказал, какие работы планируется провести при реконструкции Атакента, передает NUR.KZ.
На заседании маслихата Алматы депутат задал вопрос Сулейменову о том, какие предусмотрены проекты и какие изменения будут внесены при модернизации объекта.
"Атакент является одним из излюбленных мест отдыха и досуга жителей Алматы. Я хотел бы напомнить, что центр был основан 1959 году, ремонт проводился более 10 лет назад, ремонтировалась только входная арка и павильоны.
В 2019 году территория в 27 гектаров была передана на баланс управления. В 2024 году мы завершили разработку проектно-смертной документации по благоустройству территории.
Основной целью реконструкции территории Атакента является устойчивое развитие, инклюзивность, сохранение уникальной архитектуры комплекса, а также гармоничная интеграция современных элементов в городской ландшафт без нарушения исторического контекста", - сообщил заместитель начальника Управления.
Он отметил, что планируется создание комфортного, безопасного и многофункционального общественного пространства, которое будет отвечать современным требованиям благоустройства, экологии и доступности для всех людей.
Под модернизацию попадают все 27 гектаров, а также прилегающие территории павильонов.
Ранее аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в мае 2025 года будет проведена реконструкция Атакента, а также будут отремонтированы фонтаны на Площади Республики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229767-kak-planiruyut-izmenit-atakent-rasskazali-v-akimate-almaty/