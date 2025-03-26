Закроют проезд к "Медеу" и "Шымбулаку": полиция обратилась к алматинцам

Полиция Алматы обратилась к горожанам, сообщив, что 29 марта будет ограничено движение по некоторым улицам, а также закрыт проезд к "Медеу" и "Шымбулаку", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

"Департамент полиции города Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения в период проведения международных мероприятий 29 марта 2025 года.

На следующих участках возможны корректировки в дорожном движении: улица Майлина, Кульджинский тракт, улица Бухтарминская, ВОАД, проспект Аль-Фараби, проспект Достык, улица Жарокова, проспект Абая, улица Сатпаева, проспект Назарбаева", - сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что в этот же день с 00:00 до 14:00 будут закрыты для посещения и проезда ВСК "Медеу" и ВГК "Шымбулак", кроме автомашин граждан, проживающих в этом районе.

В полиции призвали жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным мерам и заранее корректировать маршруты движения, чтобы избежать заторов.