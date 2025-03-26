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Сотни деревьев высадили вдоль проспекта Аль-Фараби в Алматы (фото)

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Озеленение пр. Аль-Фараби
Озеленение пр. Аль-Фараби. Фото: акимат Алматы

В Алматы вдоль разделительной полосы проспекта аль-Фараби появилось почти 300 новых деревьев - 292 крупномерных вяза и ясеня, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

В Алматы вдоль разделительной полосы проспекта аль-Фараби появилось почти 300 новых деревьев - 292 крупномерных вяза и ясеня украсили одну из главных магистралей города. Об этом сообщили в Управлении экологии и окружающей среды.

Высота деревьев не менее шести метров. Они выращены в местных питомниках и адаптированы к климатическим условиям мегаполиса. По словам специалистов, выбор пород не случаен: вяз и ясень устойчивы к загазованности, температурным перепадам и способны эффективно очищать воздух.

Озеленение пр. Аль-Фараби
Озеленение пр. Аль-Фараби. Фото: акимат Алматы

Озеленение пр. Аль-Фараби
Озеленение пр. Аль-Фараби. Фото: акимат Алматы

"Эти деревья не только создадут комфортную зеленую зону вдоль дороги, но и помогут снизить уровень загрязнения от автомобильного транспорта. При должном уходе они быстро приживутся и станут важной частью городского ландшафта", – отметила генеральный директор РГП на ПХВ "Институт ботаники и фитоинтродукции" Гульнар Ситпаева.

Чтобы деревья прижились, запланирован комплекс ухода: регулярный полив, внесение минеральных удобрений летом и в осенне-зимний период по рекомендациям специалистов.

Озеленение пр. Аль-Фараби
Озеленение пр. Аль-Фараби. Фото: акимат Алматы

Алматы продолжает активное озеленение в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" и городской инициативы "Алматы – наш общий дом". В марте этого года в разных районах города – на улицах Саина, Рыскулова, Сатпаева, в микрорайоне Кокжиек, парке Гулдер и других общественных пространствах – планируется высадить около 2 000 крупных саженцев. На сегодняшний день уже посажено более 600 деревьев.

Добавим по теме благоустройства города, ранее аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в мае 2025 года будет проведена реконструкция Атакента, а также будут отремонтированы фонтаны на Площади Республики.

А заместитель главы управления развития общественного пространства Алматы Батырхан Сулейменов рассказал, какие работы планируется провести при реконструкции Атакента.

Также аким Алматы Ерболат Досаев рассказывал, какие работы планируются в этом году в Медеуском районе - сообщалось, что изменения ждут Терренкур и проспект Достык.

Озеленение пр. Аль-Фараби
Озеленение пр. Аль-Фараби. Фото: акимат Алматы

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230584-sotni-derevev-vysadili-vdol-prospekta-al-farabi-v-almaty-foto/