Реконструкцию "Атакента" проведут в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в мае 2025 года будет проведена реконструкция Атакента, а также будут отремонтированы фонтаны на Площади Республики, передает корреспондент NUR.KZ.

"В мае 2025 года начнутся масштабные работы по благоустройству трех общественных пространств. Запланирована реконструкция территории КЦДС "Атакент" на 11,7 млрд тенге, строительство зеленой зоны севернее парка "Южный" с бюджетом 1 млрд тенге и обустройство сквера в микрорайоне Нур-Алатау на 300 млн тенге", - сообщил градоначальник во время встречи с населением Бостандыкского района.

Он добавил, что также начнется капитальный ремонт фонтанных комплексов на Площади Республики. Бюджет проекта составит 4,5 млрд тенге. Ожидается, что работы завершат в ноябре 2026 года.

Кроме того, аким отчитался о проводимых работах по реконструкции набережной реки Большая Алматинка от водоотделителя до проспекта Абая протяженностью 5,7 км. На проект запланирован бюджет в 8 млрд тенге.

Ожидается, что будет проведена полная реконструкция бетонно-подпорных конструкций, будут установлены пешеходные мосты, детские и спортивные площадки, уличная мебель, а также обустроены велодорожки. Работы планируется завершить в апреле 2026 года.

Ранее Ерболат Досаев рассказывал, какие работы планируются в районе в этом году в Медеуском году - сообщалось, что изменения ждут Терренкур и проспект Достык.