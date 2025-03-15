Токаев подписал новый Бюджетный кодекс Казахстана

Сегодня, 15 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Бюджетный кодекс Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, сегодня, 15 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Бюджетный кодекс РК .

Первый блок новелл Кодекса направлен на установление увязки налогово-бюджетной, денежно-кредитной и фискальной политик, что обеспечено положениями о государственных финансах.

Вторым блоком новелл оптимизируется бюджетный процесс с повышением самостоятельности и ответственности госорганов. Сокращены сроки и этапы бюджетного процесса, внедрены элементы блочного бюджета со значительным расширением полномочий и ответственности администраторов бюджетных программ.

Госорганам предоставлено право самостоятельно перераспределять средства в объеме 15% от объема расходов бюджетной программы. Неиспользованные в текущем году бюджетные средства могут быть доиспользованы госорганами с января следующего года, что обеспечит непрерывное финансирование расходов.

Третий блок новелл направлен на усиление парламентского контроля. Лимиты предоставления госгарантий, поручительств государства, лимиты правительственного долга и долга местных исполнительных органов, лимиты внешнего долга субъектов квазигоссектора будут рассматриваться Парламентом и утверждаться законом о бюджете.

Четвертый блок направлен на повышение качества планирования доходной части бюджета и принятии действенных мер по эффективному использованию бюджетных денег. В Кодексе установлены основные положения дивидендной политики государства в отношении субъектов квазигосударственного сектора.

Пятым блоком закреплены условия использования Национального фонда с акцентом на его сберегательную функцию. Использование Национального фонда будет ограничено целевыми ориентирами, утверждаемыми Президентом. Введен запрет на размещение средств фонда во внутренние финансовые инструменты, что исключает их внебюджетное использование. Целевой трансферт из Национального фонда может быть использован только на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения, введены соответствующие критерии.

Шестой блок направлен на расширение контроля за долговой политикой государства, включая долг субъектов квазигосударственного сектора. Уполномоченными органами будет осуществляться прогноз, мониторинг и оценка долговых обязательств государственного сектора. Лимит внешнего долга квазигосударственного сектора будет устанавливаться законом о республиканском бюджете.

Седьмой блок поправок направлен на совершенствование межбюджетных отношений. Для активного вовлечения граждан в процесс распределения бюджетных средств законодательно закреплена основа для бюджета народного участия.

Напомним, ранее в феврале сообщалось, что на заседании сената решили вернуть в мажилис новый Бюджетный кодекс, поскольку редакция некоторых статей не устроила депутатов. Всего сенаторами было предложено порядка 90 новых редакций отдельных статей Бюджетного кодекса и сопутствующего закона.

Отметим, в октябре прошлого года на заседании мажилиса депутат Павел Казанцев заявил, что прогноз по доходам на 2025 год в Казахстане неутешителен, а недополучения в бюджет становятся "хроническими".

Кроме того, по его словам, в документах по представленному проекту закона о бюджете на 2025-2027 годы нет глубокого анализа причин сложившейся ситуации, а также планов по ее преодолению.

Тогда на заседании мажилиса депутаты также приняли закон "О гарантированном трансферте из Нацфонда РК на 2025-2027 годы" и направили его в сенат. Как отмечается в заключении, законопроект утверждает размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2025-2027 годы в размере 2 трлн тенге ежегодно. Глава МНЭ Нурлан Байбазаров сообщил, что проект закона разработан на основе положения Бюджетного кодекса.

А глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что дефициты бюджета в ближайшие годы будут опираться на трансферты из Нацфонда. Он отметил, что баланс поступлений и изъятий средств Национального фонда остается отрицательным - изъятия превышают поступления.

Добавим, что по данным на май 2024 года дефицит бюджета Казахстана составил 3,1 трлн тенге. Также мы писали, что дефицит государственного бюджета возникает, когда запланированные расходы превышают запланированные доходы государства.

При дефиците бюджета государство вынуждено искать дополнительные средства для финансирования расходов. Наиболее популярными средствами покрытия дефицита госбюджета является привлечение заемных средств, как внутри страны, так и за рубежом. Так формируется государственный долг.