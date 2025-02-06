Сенат вернул в мажилис Бюджетный кодекс

На заседании сената решили вернуть в мажилис новый Бюджетный кодекс, поскольку редакция некоторых статей не устроила депутатов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Предлагается не одобрить отдельные статьи Бюджетного кодекса и вернуть его в мажилис с новыми редакциями этих статей", - заявил глава сената Маулен Ашимбаев.

Депутаты проголосовали за возвращение кодекса в мажилис, одобрив при этом другие статьи кодекса.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале руководителя аппарата сената парламента Максима Споткай, депутатами был предложен ряд новых редакций его отдельных статей:

Предложено усилить мониторинг бюджетных расходов, а также контроль их эффективности. Госаудит должен будет активнее оценивать, как именно тратятся деньги.

Минфин обяжут предоставлять информацию о сумме налоговых льгот, которыми воспользовались налогоплательщики. Это поможет объективно оценивать, какие льготы работают эффективно, а какие - нет.

Ранее в сфере ЖКХ существовало требование - бюджетные инвестиции можно использовать только в границах населенных пунктов. Сенаторы предложили убрать это ограничение. Например, если строится тепломагистраль от ТЭЦ к городу, теперь можно финансировать и саму магистраль, даже если она проходит вне городской черты.

В районных бюджетах предложено выделять средства на восстановление и улучшение пастбищ.

Предложено предусматривать субсидии на строительство и ремонт водохранилищ, каналов и плотин. Это позволит лучше управлять водными ресурсами, предотвратить паводки и минимизировать их последствия.

Водное ведомство может получить новые полномочия, в том числе по разработке и утверждению правил субсидирования проектов по развитию водохранилищ.

Всего сенаторами предложено порядка 90 новых редакций отдельных статей Бюджетного кодекса и сопутствующего закона. Документ на рассмотрение вернули в мажилис.

Отметим, в октябре прошлого года на заседании мажилиса депутат Павел Казанцев заявил, что прогноз по доходам на 2025 год в Казахстане неутешителен, а недополучения в бюджет становятся "хроническими".

Кроме того, по его словам, в документах по представленному проекту закона о бюджете на 2025-2027 годы нет глубокого анализа причин сложившейся ситуации, а также планов по ее преодолению.

Тогда на заседании мажилиса депутаты также приняли закон "О гарантированном трансферте из Нацфонда РК на 2025-2027 годы" и направили его в сенат. Как отмечается в заключении, законопроект утверждает размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2025-2027 годы в размере 2 трлн тенге ежегодно. Глава МНЭ Нурлан Байбазаров сообщил, что проект закона разработан на основе положения Бюджетного кодекса.

А глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что дефициты бюджета в ближайшие годы будут опираться на трансферты из Нацфонда. Он отметил, что баланс поступлений и изъятий средств Национального фонда остается отрицательным - изъятия превышают поступления.

Добавим, что по данным на май 2024 года дефицит бюджета Казахстана составил 3,1 трлн тенге. Также мы писали, что дефицит государственного бюджета возникает, когда запланированные расходы превышают запланированные доходы государства.

При дефиците бюджета государство вынуждено искать дополнительные средства для финансирования расходов. Наиболее популярными средствами покрытия дефицита госбюджета является привлечение заемных средств, как внутри страны, так и за рубежом. Так формируется государственный долг.