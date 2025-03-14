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Токаев: Ситуация в новых областях должна быть на контроле правительства, им надо помогать

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото: Акорда

Сегодня на IV Национальном курултае в Бурабае президент Касым-Жомарт Токаев высказался о помощи новым областям страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Бурабае высказался о новых областях страны.

"Создав в 2022 году три новые области, мы придали мощный импульс их развитию. Это было правильное решение: социально-экономические показатели там значительно улучшились, туда пошли инвестиции. Все это напрямую отразилось на качестве жизни местных жителей. Но ситуация в новых областях должна быть на контроле правительства, им надо помогать.

По моему поручению в области Абай и Восточно-Казахстанской области восстановлен статус нескольких приграничных районов. Этот шаг был хорошо воспринят гражданами. В новых районах вновь забурлила жизнь, стала улучшаться инфраструктура.

В Концепции развития сельских территорий определены основные приоритеты работы, касающейся приграничных районов. Ситуация в приграничных населенных пунктах напрямую влияет на безопасность государства и имеет стратегическое значение. Поэтому необходимо продолжать системную работу в этом направлении", - сказал президент.

Напомним, в мае 2022 года Токаев подписал указ об образовании трех новых областей в Казахстане - так появились области Абай с административным центром в городе Семее, область Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане, область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане.

Тогда же Токаев подписал указ об образовании двух новых районов в ВКО: глава государства постановил образовать в составе ВКО район Ақсуат с административным центром в селе Аксуат путем выделения из состава Тарбагатайского района, а также район Самар с административным центром в селе Самарское путем выделения из состава Кокпектинского района.

Добавим, вчера, 13 марта, стало известно, что Токаев примет участие в заседании Национального курултая в Бурабае.

Сегодня на IV Национальном курултае президент высказался о новом взгляде на историю казахского народа, призвал носить национальную одежду вместо "черных одеяний" и сделал заявление о налоговой реформе в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2228061-tokaev-situaciya-v-novyh-oblastyah-dolzhna-byt-na-kontrole-pravitelstva-im-nado-pomogat/