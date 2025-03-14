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Токаев призвал носить национальную одежду вместо "черных одеяний"

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Токаев на курултае
Токаев на курултае. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая призвал носить национальную одежду, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

"Большую роль в укреплении национальной идентичности играет наша исконная культура, в которой особое место занимает праздник Наурыз.

Подготовлена новая концепция празднования Наурыза, который теперь отмечается в течение десяти дней, начиная с 14 марта, то есть, с Амал күні. И каждый из этих праздничных дней получил определенное название. Граждане позитивно восприняли данную инициативу, в частности, широкий отклик получил День национальной одежды", - говорит президент.

Токаев отметил, что в обществе вырос интерес к национальной одежде, ее стали носить в школах и других учреждениях, в том числе крупных компаниях.

"Повышенный спрос способствовал открытию пошивочных цехов, появлению новых брендов и магазинов. Таким образом, ношение национальной одежды постепенно становится обыденным явлением. Это очень хорошая тенденция.

Чем облачаться в скрывающие лица черные одеяния, гораздо лучше носить одежду в национальном стиле. Наша национальная одежда ярко подчеркивает этническую идентичность, поэтому нужно ее всесторонне популяризировать", - заключил глава государства.

Напомним, сегодня в Бурабае с участием президента Касым-Жомарта Токаева стартовало IV заседание Национального курултая, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с поздравлением в честь праздника Амал күні.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228135-tokaev-prizval-nosit-nacionalnuyu-odezhdu-vmesto-chernyh-odeyaniy/