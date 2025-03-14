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Токаев: Мы не ошибемся, если скажем, что наш народ гениальный

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости формирования панорамного взгляда на историю народа Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Выступая на заседании Национального курултая, Касым-Жомарт Токаев вспомнил интервью известного писателя Толена Абдика, опубликованное в начале года в газете "Егемен Қазақстан".

"Он особое внимание обратил на наш давний императив "не будь только сыном своего отца - будь человеком" ("Атаның баласы болма, адамның баласы бол"). Тут я хочу сказать следующее: ставить свою нацию выше других - путь, который в конечном итоге ни к чему хорошему не приведет. Наш народ не хуже других - это истина, но мы должны говорить, что и не лучше других.

Мы не ошибемся, если скажем, что наш народ гениальный. Но в мире немало гениальных народов, что тоже является истиной. Возможно, такое мнение кому-то не понравится. Однако, как бы там ни было, о таких вещах надо говорить прямо, не искажая реальность в угоду кому-либо. На самом деле любой народ, каждая страна, следуя по пути прогресса, способны добиться впечатляющих успехов в развитии.

В целом, нам крайне необходим панорамный цивилизационный взгляд на историю, который на концептуально новом уровне соединит наше прошлое, настоящее и будущее", - считает президент.

Сегодня, выступая на заседании Национального курултая, Токаев также призвал носить национальную одежду и высказался о советских деятелях, которые устраивали голодомор в Казахстане.

Еще сегодня президент Касым-Жомарт Токаев высказался о религиозных течениях в Казахстане и поручил адаптировать законодательство в области религии.

Президент высказывался и о названии улиц и организаций в честь различных личностей, чьи заслуги ничем не подтверждаются.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2228040-soedinit-nashe-proshloe-nastoyashchee-i-budushchee-tokaev-vyskazalsya-o-novom-vzglyade-na-istoriyu-kazahskogo-naroda/