Замечание получил вице-министр обороны за суициды в казахстанской армии

Заместитель министра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев в кулуарах мажилиса высказался о суицидах в армии и отметил, что получил замечание в качестве наказания, передает корреспондент NUR.KZ.

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Вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев рассказал, что получил одно замечание за случаи суицидов в казахстанской армии.

"С 2020 года, несмотря на рост контингента до 12 тыс., число смертей с каждым годом снижается. Под рукой нет, могу ошибаться в цифрах, но по памяти - в 2024 году было три факта суицида. Это срочники. А по контрактникам информации под рукой нет. Позже предоставим.

А по наказанию - замечание, одно. Устно или письменно - это равноценно в вооруженных силах. Мне этого достаточно, чтобы улучшить свою работу", - заявил он.

Журналисты поинтересовались, что бы он чувствовал, если бы на их месте оказался его сын.

"Мой сын, так же как и другие, отслужил год, вернулся. Если бы он получил какие-то травмы, как и другой гражданин совершеннолетний будет решать в рамках закона. Мое ощущение - при мне, а рассматривать будет закон", - заявил вице-министр.

В декабре прошлого года мы писали, что военнослужащий Иргизского района Актюбинской области покончил с собой, было возбуждено уголовное дело.

В ноябре того же года в Актобе погиб солдат-срочник, во время несения караульной службы он совершил суицид путем выстрела из закрепленного оружия. Перед этим другой военный скончался в Департаменте пограничной службы по Восточно-Казахстанской области. Предварительная причина - суицид.

В октябре тело "контрактника" нашли в квартире одной из многоэтажек Шахтинска - его обнаружили повешенным на ремне. В сентябре военного, который около года находился в декретном отпуске, нашли мертвым в квартире в Актау.

Также мы писали, что министр обороны отчитал подчиненных за факты неуставных отношений в армии Казахстана.