Военнослужащего в декрете нашли мертвым в квартире в Актау

Военнослужащего, который около года находился в декретном отпуске, нашли мертвым в квартире в Актау. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

"28 сентября текущего года в квартире по месту проживания обнаружено тело военнослужащего по контракту 1985 года рождения одной из воинских частей Актауского гарнизона.

Военнослужащий находится около года в декретном отпуске", - рассказали в пресс-службе Актауского гарнизона.

По предварительной информации, военнослужащий по контракту совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело.

"Командование Сил воздушной обороны выражает соболезнование родным и близким военнослужащего", - отметили в пресс-службе.

Напомним, недавно в области Абай в квартире было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей Аягозкого гарнизона. По предварительной информации, офицер совершил суицид. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело.

Также в Алматы на территории Военного института сухопутных войск нашли тело военнослужащего по контракту 1980 года рождения. По предварительной версии, он тоже совершил суицид. По факту было возбуждено уголовное дело.