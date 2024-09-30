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Военнослужащего в декрете нашли мертвым в квартире в Актау

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Военнослужащий в форме
Военнослужащий. Иллюстративное фото: gov.kz

Военнослужащего, который около года находился в декретном отпуске, нашли мертвым в квартире в Актау. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

"28 сентября текущего года в квартире по месту проживания обнаружено тело военнослужащего по контракту 1985 года рождения одной из воинских частей Актауского гарнизона. 

Военнослужащий находится около года в декретном отпуске", - рассказали в пресс-службе Актауского гарнизона.

По предварительной информации, военнослужащий по контракту совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело.     

"Командование Сил воздушной обороны выражает соболезнование родным и близким военнослужащего", - отметили в пресс-службе.

Напомним, недавно в области Абай в квартире было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей Аягозкого гарнизона. По предварительной информации, офицер совершил суицид. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело.

Также в Алматы на территории Военного института сухопутных войск нашли тело военнослужащего по контракту 1980 года рождения. По предварительной версии, он тоже совершил суицид. По факту было возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167497-voennosluzhashchego-v-dekrete-nashli-mertvym-v-kvartire-v-aktau/

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