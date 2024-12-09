Военком района покончил с собой в Актюбинской области

Военнослужащий Иргизского района Актюбинской области покончил с собой. Возбуждено уголовное дело. Согласно предварительной информации, причина не связана со службой, передает МИА "Казинформ".

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"8 декабря текущего года по месту прохождения службы совершил суицид начальник отдела по делам обороны Иргизского района Актюбинской области. По предварительной информации, произошедшее не связано с прохождением воинской службы. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело", - рассказали агентству в департаменте по делам обороны Актюбинской области.

Недавно в Актобе погиб солдат-срочник, во время несения караульной службы он совершил суицид путем выстрела из закрепленного оружия. Перед этим другой военный скончался в Департаменте пограничной службы по Восточно-Казахстанской области. Предварительная причина - суицид.

В октябре тело "контрактника" нашли в квартире одной из многоэтажек Шахтинска - его обнаружили повешенным на ремне.

В сентябре военного, который около года находился в декретном отпуске, нашли мертвым в квартире в Актау.