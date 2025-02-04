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Строительство LRT в Астане: в Минтрансе подтвердили привлечение средств из Нацфонда

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LRT құрылысы
Астанадағы LRT. Фото: instagram.com/cts_kz

Министр транспорта Марат Карабаев на брифинге правительства подтвердил информацию о том, что на строительство LRT в Астане были привлечены деньги из Нацфонда, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга журналисты поинтересовались, сколько денег было потрачено на строительство надземного метро в Астане. Также они отметили, что ранее вице-министр нацэкономики заявил, что на эти цели из Нацфонда было привлечено 52,4 млрд тенге.

"Да, для завершения проекта в этом году дополнительные средства были выделены, как вы сказали, 54 млрд тенге. Но детали лучше адресовать акимату.

Я подтверждаю информацию, озвученную вице-министром нацэкономики о том, что привлечены средства Нацфонда. Это одна из частей выделенных на строительство LRT", - отметил Марат Карабаев.

Напомним, на прошлой неделе аким Астаны заявил, что тестовое испытание LRT начнется в сентябре текущего года.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. В начале декабря в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района Нура также рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2217848-stroitelstvo-lrt-v-astane-v-mintranse-podtverdili-privlechenie-sredstv-iz-nacfonda/