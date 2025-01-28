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Закрепить ответственность за распространение деструктивного контента предложил Токаев

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Телефон в руках. Иллюстративное фото: Freepik

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании кабмина высказался о минусах цифровизации и предложил закрепить ответственность за распространение деструктивного контента, передает корреспондент NUR.KZ.

"Понятно, что тотальная цифровизация значительно упрощает взаимодействие государства с гражданами и бизнесом, минимизирует бюрократию и коррупционные риски.

Однако обратной стороной этого процесса является увеличение фактов мошенничества. Все чаще мы сталкиваемся со случаями дезинформации и медиавбросами, направленными на манипуляцию общественным мнением, дискредитацию власти, разжигание розни", - сказал президент.

По его словам, это создает серьезные риски для безопасности граждан и стабильности в стране.

"Поэтому необходимо рассмотреть вопрос законодательного закрепления ответственности интернет-платформ за распространение деструктивного контента. Но укрепление кибербезопасности ни в коем случае не должно замедлить процесс цифровизации", - резюмировал глава государства.

Добавим, сегодня, 28 января, Токаев провел расширенное заседание правительства в Астане. Он высказался о работе казахстанского кабмина в ушедшем году. По его словам, "результаты неплохие, прошлый год завершен с положительными показателями, однако нельзя успокаиваться. Еще достаточно проблем, требующих решения. Об этом знают эксперты и граждане".

Президент отметил, что казахстанцев волнует меняющийся курс тенге к доллару. "И обеспечение стабильности валюты, и в целом обуздание инфляции - это крайне важная работа, если не сказать основная работа (...). Прежние установки на то, что мы независимы и самостоятельны, сейчас уже не работают, поскольку ситуация необычная", - сказал он.

Также Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС. Еще президент заявил, что авиатопливо в аэропортах Казахстана слишком дорогое, и это мешает преобразовать их в международные конкурентоспособные хабы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2215868-zakrepit-otvetstvennost-za-rasprostranenie-destruktivnogo-kontenta-predlozhil-tokaev/

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