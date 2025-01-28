Top.Mail.Ru
Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Установки, что мы независимы, уже не работают": Токаев о давлении на курс тенге

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото: Акорда

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанцев волнует меняющийся курс тенге к доллару, и добавил, что ситуация в мире "необычная", передает корреспондент NUR.KZ.

"Работу Нацбанк проводит в соответствии с мандатом, это понятно, работа ведется в текущем режиме, но вопросы, конечно же, остаются. Прежде всего людей волнует волатильность нацвалюты.

Эксперты ожидают давления на курс тенге из-за укрепления американского доллара.

И обеспечение стабильности валюты, и в целом обуздание инфляции - это крайне важная работа, если не сказать основная работа, которая должна проводиться в тесном сотрудничестве с правительством.

Прежние установки на то, что мы независимы и самостоятельны, сейчас уже не работают, поскольку ситуация необычная", - заявил Токаев после доклада главы Нацбанка.

Напомним, сегодня, 28 января, Токаев проводит расширенное заседание правительства в Астане. Как сообщали ранее в Акорде, в ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи правительства на предстоящий период.

Так, на заседании премьер-министр Олжас Бектенов в своем докладе рассказал об этапах строительства АЭС в Казахстане. В ближайшее время будут заключены необходимые соглашения по строительству первой АЭС в Алматинской области. Также завершается анализ регионов для определения возможных мест для строительства второй АЭС.

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о работе казахстанского кабмина в ушедшем году. По его словам, "результаты неплохие, прошлый год завершен с положительными показателями, однако нельзя успокаиваться. Еще достаточно проблем, требующих решения. Об этом знают эксперты и граждане".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2215773-ustanovki-chto-my-nezavisimy-uzhe-ne-rabotayut-tokaev-o-davlenii-na-kurs-tenge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie