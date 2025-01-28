"Установки, что мы независимы, уже не работают": Токаев о давлении на курс тенге

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанцев волнует меняющийся курс тенге к доллару, и добавил, что ситуация в мире "необычная", передает корреспондент NUR.KZ.

"Работу Нацбанк проводит в соответствии с мандатом, это понятно, работа ведется в текущем режиме, но вопросы, конечно же, остаются. Прежде всего людей волнует волатильность нацвалюты.

Эксперты ожидают давления на курс тенге из-за укрепления американского доллара.

И обеспечение стабильности валюты, и в целом обуздание инфляции - это крайне важная работа, если не сказать основная работа, которая должна проводиться в тесном сотрудничестве с правительством.

Прежние установки на то, что мы независимы и самостоятельны, сейчас уже не работают, поскольку ситуация необычная", - заявил Токаев после доклада главы Нацбанка.

Напомним, сегодня, 28 января, Токаев проводит расширенное заседание правительства в Астане. Как сообщали ранее в Акорде, в ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи правительства на предстоящий период.

Так, на заседании премьер-министр Олжас Бектенов в своем докладе рассказал об этапах строительства АЭС в Казахстане. В ближайшее время будут заключены необходимые соглашения по строительству первой АЭС в Алматинской области. Также завершается анализ регионов для определения возможных мест для строительства второй АЭС.

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о работе казахстанского кабмина в ушедшем году. По его словам, "результаты неплохие, прошлый год завершен с положительными показателями, однако нельзя успокаиваться. Еще достаточно проблем, требующих решения. Об этом знают эксперты и граждане".