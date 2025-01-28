"Результаты неплохие, но еще достаточно проблем": Токаев оценил работу правительства

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался о работе казахстанского кабмина в ушедшем году, передает корреспондент NUR.KZ.

"В прошлом году действительно были трудности. На развитие экономики оказывали влияние многие негативные факторы. Однако мы держали ситуацию на контроле, не допускали ухудшения.

В целом можно сказать, что результаты неплохие, прошлый год завершен с положительными показателями, однако нельзя успокаиваться. Еще достаточно проблем, требующих решения. Об этом знают эксперты и граждане.

В первую очередь, не полностью выполнена работа по диверсификации экономики. Экономика все еще очень зависима от средств Нацфонда. Необходимо отметить, что Нацфонд, часть экономики, инвестиционная активность бизнеса на недостаточном уровне. Данные недостатки необходимо устранить в текущем году. Правительство должно принять конкретные меры", - заявил Токаев.

Напомним, ранее в интервью Токаева спросили, доволен ли он работой министров за ушедший год, ведь с момента формирования нынешнего состава правительства прошло уже 11 месяцев.

Президент в ответ отметил, что главная задача правительства - обеспечить рост экономики и повысить благосостояние граждан.

"Кабинет министров в целом с ней справляется. За прошедший год достигнуты неплохие результаты в диверсификации экономики, развитии обрабатывающей промышленности, модернизации инфраструктуры. Однако есть и проблемные моменты. Постоянно требую от министров более эффективной работы и смелости при принятии решений", - поделился Токаев.

Прочитать большое интервью главы государства, которое он назвал специальным обращением к казахстанцам, можно здесь.