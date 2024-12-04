Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Строите какой-то Штрафстан": Перуашев о поправках в КоАП

Опубликовано:

Мужчина держит в руках деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Депутат мажилиса на сегодняшнем заседании заявил о нынешних несоразмерно огромных штрафах для предпринимателей. По его словам, его партия выступала за их снижение, передает корреспондент NUR.KZ.

"Депутаты демпартии "Ак жол" при обсуждении данного законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" направили ряд поправок по сокращению в 3-5 раз несоразмерно тяжелых для предпринимателей штрафов.

К сожалению, партия власти на рабочей группе и другие фракции в Бюро мажилиса, ссылаясь на мнение госорганов, выступили за сохранение нынешних огромных штрафов. Аргументы простые - что штрафы нужны для профилактики нарушений и для защиты интересов потребителей", - сказал он.

Однако, по его словам, во фракцию "Ак жол" поступили обращения от более двух тысяч предпринимателей с просьбой о снижении штрафов.

"Они говорят, что их несоразмерность служит не для профилактики, а для вымогательств, потому что магазину проще отдать проверяющему 100 тыс. тенге, чем платить 700 тыс. за ошибку в ценнике, например. Поэтому неадекватно огромные штрафы сегодня стали использоваться не для профилактики, а для шантажа бизнеса. 80% поправок в законы носят репрессивный характер. Штрафы, штрафы, штрафы. Наши чиновники забыли, что государство должно не только штрафовать, но и подсказывать, что регуляторная политика включает не только наказание, но и стимулирование... Вы строите какой-то Штрафстан", - указал Перуашев.

В итоге фракция "Ак жол" голосует против этого законопроекта. Но тем не менее документ ушел на рассмотрение сената.

В июне этого года заместитель министра финансов ответил на критику нового Налогового кодекса, который называли "карательной книгой" и инструментом уничтожения казахстанского бизнеса.

В сентябре сообщалось, что в стране хотят усилить защиту прав потребителей и начать штрафовать предпринимателей за отказ от устранения нарушений их прав до суда.

С 4 декабря в Казахстане выросли в два раза максимальные штрафы за превышение скорости. Подробнее можно прочитать тут.

Кроме того, некоторым казахстанцам заблокировали счета за несдачу деклараций.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2196102-stroite-kakoy-to-shtrafstan-peruashev-o-popravkah-v-koap/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie