"Строите какой-то Штрафстан": Перуашев о поправках в КоАП

Депутат мажилиса на сегодняшнем заседании заявил о нынешних несоразмерно огромных штрафах для предпринимателей. По его словам, его партия выступала за их снижение, передает корреспондент NUR.KZ.

"Депутаты демпартии "Ак жол" при обсуждении данного законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" направили ряд поправок по сокращению в 3-5 раз несоразмерно тяжелых для предпринимателей штрафов.

К сожалению, партия власти на рабочей группе и другие фракции в Бюро мажилиса, ссылаясь на мнение госорганов, выступили за сохранение нынешних огромных штрафов. Аргументы простые - что штрафы нужны для профилактики нарушений и для защиты интересов потребителей", - сказал он.

Однако, по его словам, во фракцию "Ак жол" поступили обращения от более двух тысяч предпринимателей с просьбой о снижении штрафов.

"Они говорят, что их несоразмерность служит не для профилактики, а для вымогательств, потому что магазину проще отдать проверяющему 100 тыс. тенге, чем платить 700 тыс. за ошибку в ценнике, например. Поэтому неадекватно огромные штрафы сегодня стали использоваться не для профилактики, а для шантажа бизнеса. 80% поправок в законы носят репрессивный характер. Штрафы, штрафы, штрафы. Наши чиновники забыли, что государство должно не только штрафовать, но и подсказывать, что регуляторная политика включает не только наказание, но и стимулирование... Вы строите какой-то Штрафстан", - указал Перуашев.

В итоге фракция "Ак жол" голосует против этого законопроекта. Но тем не менее документ ушел на рассмотрение сената.

В июне этого года заместитель министра финансов ответил на критику нового Налогового кодекса, который называли "карательной книгой" и инструментом уничтожения казахстанского бизнеса.

В сентябре сообщалось, что в стране хотят усилить защиту прав потребителей и начать штрафовать предпринимателей за отказ от устранения нарушений их прав до суда.

С 4 декабря в Казахстане выросли в два раза максимальные штрафы за превышение скорости. Подробнее можно прочитать тут.

Кроме того, некоторым казахстанцам заблокировали счета за несдачу деклараций.