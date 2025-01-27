"Штрафстан": депутат обрушился с критикой на систему наказания в Казахстане

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов раскритиковал систему штрафов в Казахстане - в своем Telegram-канале он высказался о недовольстве граждан, передает NUR.KZ.

По его словам, в последнее время штрафы стали одной из самых горячих тем для обсуждения.

"Даже появился эмоционально окрашенный и вызывающий неологизм «Штрафстан», саркастически отражающий ситуацию со штрафами и выражающий недовольство тех, кто считает, что они применяются несправедливо или исключительно для пополнения бюджета. В то же время другие считают штрафы необходимым инструментом дисциплины и порядка, подчеркивая их роль в улучшении безопасности и соблюдении законов, категорически отвергая данный термин", - написал политик.

Аймагамбетов отметил, что у многих складывается впечатление, что система административных наказаний утрачивает свою основную цель - профилактику и исправление нарушений - и воспринимается как банальный способ увеличения доходов бюджета.

По его словам, госорганам необходимо понимать, что новый "нарратив штрафоцентричности" опасен, так как он подрывает доверие к самому институту административной ответственности.

Поэтому, как пишет мажилисмен, требуется принятие мер.

Цель штрафов: профилактика, а не наказание ради наказания.

"Штрафы — это нормальный инструмент, который используется во всём мире для предотвращения нарушений и восстановления справедливости. Все понимают их важность для порядка, законности и профилактики, однако их применение должно быть разумным, соразмерным и направленным на решение проблемы, а не на пополнение бюджета", - подчеркнул депутат.

Он также привел примеры из практики, вызывающие, по его словам, серьезные вопросы:

• Штрафы для школ:

Школы, работающие в три смены, или учреждения, имеющие недостаток оборудования или отсутствие ремонта, подвергаются штрафам.

"Однако директор школы не может быть ответственным за системные проблемы, такие как нехватка финансирования или то, что акимат разрешил строительство человейников без обеспечения школами. При этом штрафы составляют 600-900 тыс. тенге на директора", - заявил депутат мажилиса.

• Платные парковки:

Стоимость парковки составляет 100 тенге, а штраф за ее неоплату - в 200 раз больше.

• Штраф за прогрев автомобиля:

"Около 20 лет назад было введено административное наказание за прогрев автомобиля в жилых зонах более 5 минут. Можно сколько угодно говорить про пример Германии и экологический аспект, что этот штраф долгое время оставался "мертвой нормой", но нужно учесть климатические и иные аспекты и дифференцировать подходы", - отметил он.

Проблемы несоразмерности и "штрафоцентричности".

По словам Аймагамбетова, когда штрафы становятся главным источником доходов бюджета, их цель смещается с обеспечения порядка и законности на извлечение финансовой выгоды.

Он озвучил основные проблемы:

• Разнарядки по штрафам:

"В регионах люди все чаще жалуются на "кампании" по массовым штрафам, что создает ощущение, будто наказания стали финансовым инструментом для пополнения бюджета, а не мерой профилактики", - отметил депутат.

Для того чтобы система штрафов была справедливой и эффективной, требуется ее ревизия, считает он.

Аймагамбетов высказал свои предложения:

По его словам, штрафы должны быть разумными и учитывать тяжесть нарушения:

Проблемы школ и других субъектов должны решаться на уровне ответственных за финансирование органов, а не через штрафы для директоров и иных лиц, которые фактически не могут повлиять на ситуацию.

Мелкие правонарушения, как в случае с парковками, требуют умеренных штрафов и дифференцированного подхода.

Помимо этого Аймагамбетов предложил в ряде случаев штрафы стоит сочетать с обучающими мерами:

• Нарушители могут проходить курсы.

• Нарушители могут участвовать в восстановительных проектах и общественных работах.

Целевое направление штрафов:

"Часть штрафов должна направляться целевым образом на решение конкретных социальных проблем. Эти деньги должны быть окрашены, чтобы использоваться только на действительно важные цели, такие как лечение рака или строительство школ. Люди должны видеть, что штрафы идут на благо общества, а не растворяются в бюджете", - считает депутат.

Отказ от разнарядок и кампаний:

Административные штрафы, по словам мажилисмена, не должны становиться средством пополнения бюджета.

"Штрафы - это неприятно, но неизбежная мера, поскольку важно предотвращать правонарушения и привлекать виновных к ответственности. Неологизм "штрафстан" и заданный нарратив создают угрозу для института административных наказаний. Ключевое - сохранить баланс, чтобы меры всегда оставались соразмерными и справедливыми", - заключил Аймагамбетов.

Отметим, что в последнее время ажиотаж среди казахстанцев вызвали штрафы за прогрев авто свыше 5 минут. Депутат Екатерина Смышляева подняла данную тему и рассказала, что будет с нормой закона, которая запрещает прогревать авто зимой больше пяти минут. Смышляева сообщила, что данной норме уже более 20 лет и что она была введена в свое время для защиты жителей дворов, где паркуются автомобили.

Позже вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова ответила, какие условия необходимы, чтобы пересмотреть норму по прогреву авто не дольше 5 минут.

Накануне прокуратура Северо-Казахстанской области отменила штраф, так как сотрудником полиции допущены процессуальные нарушения при составлении протокола и не добыты доказательства вины правонарушителя.

Кроме того, депутат мажилиса Снежанна Имашева разъяснила, в каких случаях казахстанцев не будут штрафовать за прогрев авто свыше 5 минут. По ее данным, прогревать машину можно "хоть 55 минут".

Также мы писали, что в январе 2025 года были подписаны поправки в Административный кодекс Казахстана. Они вступят в силу в марте и затронут некоторые штрафы.