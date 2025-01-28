Аэропорт Алматы отреагировал на жалобы пассажиров на дорогие билеты

Президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе прокомментировал появившуюся в Сети информацию, что авиагавань завышает цены на билеты, передает NUR.KZ со ссылкой на аэропорт.

Обращение Косе появилось в Telegram-канале пресс-службы аэропорта. Отмечается, что в Сети появилась информация, в которой рассматривается вопрос стоимости авиабилетов и доля различных затрат в их структуре.

Было отмечено, что среди прочих факторов, влияющих на стоимость билетов, важную роль играет аэропортовое обслуживание. В аэропорту заявили, что хотели бы внести ясность в этот вопрос и предоставить корректную информацию.

"Во-первых, необходимо подчеркнуть, что аэропорты, в том числе Международный аэропорт Алматы, не участвуют в формировании высоких цен на авиабилеты.

Как отмечает Международный совет аэропортов (ACI World), в мировом масштабе аэропортовые сборы составляют в среднем только 4% от общих затрат авиакомпаний. На нашем рынке внутренние авиакомпании Казахстана пользуются одними из самых низких аэропортовых сборов в Азии, что является значительным конкурентным преимуществом для авиационного сектора страны. Кроме того, они имеют прямой доступ к местным поставкам авиационного топлива по низким ценам", - пояснил Косе.

Он заявил, что алматинский аэропорт строго соблюдает самые высокие стандарты и местное законодательство.

"Аэропорт Алматы хотел бы опровергнуть утверждение о том, что аэропорты ответственны за высокие цены на билеты. На самом деле, учитывая экономические трудности, с которыми сталкиваются аэропорты, инвестиции в инфраструктуру оставались минимальными на протяжении многих лет. Это, в свою очередь, усложняет развитие и модернизацию объектов и услуг. Тем не менее, мы продолжаем обеспечивать высокий уровень безопасности и комфорта для пассажиров.

Мы понимаем, что авиационное топливо составляет значительную часть затрат авиакомпаний, и это явление характерно для всех авиаперевозчиков по всему миру. Однако, важно отметить, что ситуация Казахстана не отличается негативно от мировой практики.

Авиакомпании могут оптимизировать свои цены на билеты, используя различные механизмы управления затратами. При этом ухудшение финансового положения аэропортов не будет способствовать улучшению ситуации, как для авиакомпаний, так и для конечных пассажиров", - добавил Косе.

Он призвал все заинтересованные стороны, в том числе госорганы, сосредоточиться на поиске решений, направленных на улучшение ситуации в отрасли.