"Это не качели": глава Минфина объяснил решение не повышать ставку НДС в Казахстане

Глава Минфина Мади Такиев на брифинге в кабмине объяснил решение не повышать ставку НДС в Казахстане с нынешних 12% до 16%, передает корреспондент NUR.KZ.

Мади Такиев напомнил, что на протяжении последних полутора лет в Казахстане обсуждается проект нового Налогового кодекса.

"В рамках этих обсуждений было предложено повышение ставки НДС. Но на сегодняшний день пришли к мнению, что это может негативно отразиться на бизнесе и обществе. Для этого не нужно никакого постановления, у нас сейчас в законе 12%", - добавил он.

Журналисты поинтересовались, чем обосновано решение не повышать ставку НДС и не скажется ли резкая смена позиции кабмина в этом вопросе на уровне доверия со стороны бизнеса и населения.

"Это не качели. Это у нас сложился такой диалог правительства с бизнесом. Все новые нормы, которые будут будоражить общество, были проанализированы. Мнения были услышаны. Было принято решение, что так не надо делать", - резюмировал глава Минфина.

Напомним, сегодня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства заявил, что повышать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане пока не будут.

В сентябре прошлого года сообщалось, что НДС в Казахстане может вырасти с 12 до 16%. В МНЭ объясняли, что это должно увеличить объемы денежных поступлений в бюджет, а также повысить конкурентоспособность отечественных товаров.

Позже в Министерстве нацэкономики подробно рассказали, зачем в Казахстане хотят повысить данный налог. Между тем эксперты разделились во мнении о пользе и негативных последствиях этого решения.

Также на расширенном заседании правительства в новом составе, которое состоялось 7 февраля, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что повышение НДС с 12 до 16 процентов не панацея, сам налог нуждается в реформировании.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что налог на добавленную стоимость (НДС) - это государственный сбор с суммы, которую коммерческая фирма добавляет к цене товара в процессе его производства и реализации.