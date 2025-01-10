"Зимние" штрафы: о каких нарушениях следует помнить в холодное время года в Казахстане

До окончания зимы автовладельцы должны помнить о некоторых "сезонных" правилах парковки, перемещения и использования авто, чтобы избежать наказания. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В зимний и другие периоды автовладельцам необходимо соблюдать ряд правил, чтобы избежать штрафов: содержать автомобиль в чистоте, ограничивать время прогрева во дворах, использовать шины "по сезону".

За грязный автомобиль, ухудшающий обзорность, и нечитаемые номерные знаки предусмотрен штраф в 5 МРП (19 660 тенге), за прогрев двигателя более 5 минут во дворах – также 5 МРП, за отсутствие зимних шин с 1 декабря по 1 марта – 5 МРП.

Выезд на закрытые из-за непогоды участки дорог наказывается штрафом в 30 МРП (117 960 тенге) или арестом до 15 суток, при повторном нарушении – арестом на 15-20 суток или штрафом в 50 МРП для отдельных категорий граждан.

В зимние месяцы традиционно увеличиваются риски на дорогах общего пользования.

Соответственно, к транспортным средствам предъявляются особые требования для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Также возникают и нюансы по использованию транспорта в населенных пунктах.

А нарушение таких требований может грозить штрафом и риском попадания в дорожно-транспортное происшествие.

Рассмотрим основные "зимние" правила для автовладельцев.

Машину лучше держать в чистоте

Из-за большого количества снега и средств для очистки дорожного полотна автомобили могут быстро пачкаться. А это грозит штрафом за ухудшение обзорности. Также снег и грязь могут налипнуть на государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ), что снизит их видимость.

Согласно пункту 1 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК (КоАП), за каждый из этих проступков грозит штраф в размере 5 МРП, или 19 660 тенге в 2025 году. А если нарушения повторятся в течение 12 месяцев с момента получения первого наказания, то сумма в обоих случаях увеличится до 20 МРП, или 78 640 тенге.

При этом данные требования к чистоте актуальны и для других сезонов года.

Грязный номерной знак. Иллюстративное фото: Roman Mykhalchuk/Getty Images

Прогрев может быть наказуем

Возможность завести автомобиль заранее позволяет прогреть салон и двигатель для комфортной эксплуатации транспорта. Но если прогрев длится более 5 минут во дворах, то за это могут оштрафовать.

Также нарушением будет считаться остановка с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям.

Сумма наказания, согласно части 1 статьи 597 КоАП, составит 5 МРП (19 660 тенге) за первый и 10 МРП (39 320 тенге) за повторный проступок в течение 12 месяцев.

Следует отметить, что эти требования действуют и в другие времена года.

Покрышки должны быть зимними

Технический регламент Таможенного союза требует использовать зимние шины на автомобилях категорий М1 и N1 с 1 декабря по 1 марта для обеспечения безопасности на дорогах.

Если в этот период автовладельцы используют летние покрышки, то им грозит наказание в размере 5 МРП (19 660 тенге), согласно пункту 5 статьи 590 КоАП. А повторное нарушение в течение 12 месяцев с момента получения штрафа увеличит сумму до 20 МРП (78 640 тенге).

Соответственно, в летние месяцы можно получить штраф за использование зимних колес.

Снег. Иллюстративное фото: Ulrich Baumgarten / Contributor / Getty Images

Выезд на трассы: нюансы и риски

Из-за обильных снегопадов и других проявлений непогоды некоторые дороги могут быть закрыты для проезда. Эти меры направлены на обеспечение безопасности казахстанцев.

За их игнорирование и выезд на закрытые участки грозит наказание (667 статья КоАП) в виде:

либо штрафа на 30 МРП, или 117 960 тенге в 2025 году;

в 2025 году; либо ареста до 15 суток.

А повторный проступок в течение 12 месяцев после первого нарушения приведет к аресту на срок от 15 до 20 суток.

При этом лицам, к которым нельзя применять арест, повторное нарушение грозит штрафом в размере уже 50 МРП (196 600 тенге). К ним относятся:

беременные женщины;

женщины и мужчины, имеющие детей до 14 лет;

несовершеннолетние граждане;

лица с инвалидностью I и II групп;

а также женщины и мужчины старше 58 и 63 лет соответственно.

Таким образом, в зимнее время следует уделять особенное внимание чистоте автомобиля, безопасности движения, а также вопросам создания неудобств для окружающих. В то же время некоторые из этих требований актуальны и в другие времена года.

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