"Приведет к последствиям": экологи Казахстана высказались против штрафа за прогрев авто более 5 минут

Общественники заявили, что пятиминутный лимит на прогрев автомобиля в Казахстане заставит людей переоборудовать машины, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала, Алтынбек Альбеков, которого называют первым оштрафованным за прогрев водителем, рассказал, при каких обстоятельствах ему выписали штраф.

"Там минимальное время, которое дается для прогрева, это 10 минут. Ну, оставил. Я собирался выходить, и позвонили сотрудники, спросили: "Моя машина?". Я ответил, что да. Они попросили выйти на улицу. Сказали, что на меня пожаловались соседи, якобы что моя машина прогревается долго и якобы загрязняет воздух. После этого они оформили штраф. Штраф - 5 МРП", - рассказал Алтынбек Альбеков.

Он также пояснил, что виноватым себя не считает. При этом адвокаты заявили, что с наказанием вполне можно было и поспорить.

"Если к вам пришло должностное лицо, возбудившее данные административные протоколы, вы вправе ознакомиться с данным административным протоколом, также потребовать данные заявителя. Потребовать доказательства - это ознакомиться с видеозаписью зафиксированного прогрева вашего транспортного средства, и конкретно - какие ему были причинены неудобства", - считает адвокат Азамат Карапов.

По мнению юристов, неудобствами, которые оговаривает закон, может быть, например, запах выхлопных газов в квартире. То, что он есть в помещении и мешает жить, тоже надо доказать.

"Пока в данную норму не внесли поправки и изменения с учетом всех объективных обстоятельств, так скажем, обыграть, в кавычках, данную норму можно. И если вы сами ведете фиксацию, видеозапись прогрева вашего транспортного средства не более пяти минут, далее вы выключаете сам прогрев и через определенное время, допустим, 1-2 минуты, вы продолжаете так же прогревать свой автомобиль", - добавил Карапов.

Защитить людей от штрафов стараются и общественники. Эксперты уверены: если законодатель не пересмотрит пятиминутный лимит для севера, экология получит неконтролируемый удар. Все потому, что за проблему могут взяться предприимчивые автослесари. Остановить эксперименты с техникой вряд ли удастся.

"Современные автомобили оснащены системами по обезвреживанию, нейтрализации и улавливанию выхлопных газов и сажи. Но на непрогретом двигателе, в общем-то, вся выхлопная система, коллекторы будут закоксовываться и быстрее выходить из строя - и тем самым различные катализаторы, лямбда-зонды будут удалены нашими местными Кулибиными, и это приведет еще к более экологическим последствиям, нежели работа двигателя в штатном режиме",- сказал независимый эколог Артур Рязапов.

Общественники надеются, что законодатели все-таки пересмотрят требования закона, а местные общественники уже подали в акимат Петропавловска официальную заявку на проведение мирного собрания. Юристы и экологи планируют высказаться против штрафов за прогрев машин.

Источник: KTK

Ранее в ДП Алматы в ответ на запрос редакции NUR.KZ сообщили, в Казахстане запрещена стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям. За нарушение данного правила грозит штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году).

Повторное нарушение в течение 12 месяцев после первого штрафа приведет к росту наказания до 10 МРП - 39 320 тенге. Также отмечалось, что в 2024 году за длительный прогрев двигателя авто к административной ответственности были привлечены более 47 граждан.

Напомним, накануне депутат Екатерина Смышляева в кулуарах мажилиса рассказала, что будет с нормой закона, которая запрещает прогревать авто зимой больше пяти минут. Смышляева сообщила, что данной норме уже более 20 лет и что она была введена в свое время для защиты жителей дворов, где паркуются автомобили.

А сегодня вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова ответила, какие условия необходимы, чтобы пересмотреть норму по прогреву авто не дольше 5 минут.

О каких еще правилах следует помнить в холодное время года автовладельцам в Казахстане, читайте здесь.