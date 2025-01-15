Предложение взятки будет иметь уголовные последствия в Казахстане

Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов на заседании мажилиса рассказал о планах ужесточения антикоррупционного законодательства, передает NUR.KZ.

Депутат Николай Арсютин отметил, что законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции" предусматривается введение уголовной ответственности за дачу согласия на получение взятки, просьбы или требования взятки, а также за обещание или предложение взятки.

Таким образом, по его словам, любое упоминание о взятке будет иметь уголовные последствия.

В связи с этим депутат поинтересовался, не повлечет ли это к необоснованному привлечению граждан к уголовной ответственности.

"Вопрос очень правильный. Есть вопрос. Но самое главное, что мы должны сказать, что в Конвенции, которую ратифицировал Казахстан в 2008 году, - это обязательное введение. Мы признаем, что обещание, предложение, требование взятки мы должны внедрить в свое законодательство, чтобы оно работало.

Здесь есть, конечно же, вопросы. Изначально планировали это сделать самостоятельными статьями, в рабочих группах также обсуждали. Но теперь, после обсуждения с вами, с депутатским корпусом, юристами, в том числе, есть вопросы - этих самостоятельных статей теперь не будет, они будут в единой диспозиции - в получении и даче взятки", - ответил Улан Саркулов.

Для доказательства будут, по его словам, использоваться все инструменты оперативно-розыскной деятельности в соответствии с законами страны.

"Что касается привлечения к ответственности. Привлечение к ответственности, я сразу хотел бы отметить, что это, прежде всего, профилактический эффект. Здесь повального привлечения не будет никогда. Мы смотрели международную практику, там буквально единичные факты, больше всего профилактического характера - здесь также нужно отметить, что есть вопросы надзора со стороны органов прокуратуры, суда. То есть, вопрос профилактического характера", - заявил Улан Саркулов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают ввести публичный реестр коррупционеров.

Недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором высказался об участившихся случаях задержания чиновников.

"Системная борьба с коррупцией - абсолютно нужная работа, здесь сомнений быть не должно. Государством проводится работа не только по выявлению коррупционных правонарушений, но и по предотвращению рисков в этой сфере", - отметил тогда Токаев.

Он подчеркнул, что в вопросах антикоррупционной деятельности Казахстан ориентируется на передовые международные стандарты, в том числе внедряемые Организацией экономического сотрудничества и развития. Это очень высокая планка, которой необходимо соответствовать.

Добавим, что в 2024 году в Казахстане провели множество расследований крупных коррупционных дел, связанных с хищением бюджетных средств. Ранее мы публиковали подборку о самых громких коррупционных скандалах за 2024 год.