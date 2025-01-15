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Публичный реестр коррупционеров предлагают ввести в Казахстане

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Передача взятки при рукопожатии
Взятка. Иллюстративное фото: skaman306/GettyImages

На заседании мажилиса рассматривают изменения в законодательство о противодействии коррупции, в том числе введение публичного реестра коррупционеров в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил замглавы Антикора Улан Саркулов, введение публичного реестра коррупционеров предлагается с целью общественного порицания и нетерпимости к коррупции в обществе.

"В реестр будут включаться сведения об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Основанием для включения лиц в реестр будет являться вступивший в законную силу обвинительный приговор.

Исключение из реестра будет возможным на основании вступившего в законную силу оправдательного приговора и погашения судимости. Реестр будет размещаться на сайте Антикора", – сообщил Саркулов.

Отмечается, что в реестре коррупционеров будут отражаться следующие данные:

  • ФИО коррупционера;
  • место работы и должность на момент совершения коррупционного преступления;
  • состав коррупционного преступления;
  • реквизиты обвинительного приговора;
  • вид назначенного наказания.

При этом в реестр будут включаться лица, которые будут осуждены уже после введения в действие закона, так как согласно закону "О правовых актах" законы, ухудшающие положение граждан обратной силы не имеют.

Напомним, в начале года Касым-Жомарт Токаев дал интервью газете "Ана тiлi", в котором высказался об участившихся случаях задержания чиновников и обратился к руководству Антикора. Он отметил, что системная борьба с коррупцией – абсолютно нужная работа, но не следует "скатываться в кампанейщину".

"За каждым решением стоят судьбы людей. Частые сообщения о задержании тех или иных коррумпированных чиновников – это следствие открытости государства, хотя определенные репутационные потери все же имеются. Но без этого невозможно построить справедливое государство на основе "Закона и Порядка", – подчеркивал президент.

Добавим, что для борьбы с коррупцией и контроля за расходованием средств в марте прошлого года в Казахстане запустили пилотный проект по "окрашиванию денег". В конце года в Антикоре рассказали о первых результатах проекта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2211773-publichnyy-reestr-korrupcionerov-predlagayut-vvesti-v-kazahstane/

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