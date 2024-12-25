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"Мы вам не аборигены": депутат Жанбыршин объяснил свою критику главы Air Astana

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Едил Жанбыршин
Едил Жанбыршин. Кадр из видео: youtube.com/@mazhilis_kz

Депутат Едил Жанбыршин в кулуарах мажилиса прокомментировал свою критику в адрес главы Air Astana, где он заявлял, что "мы не аборигены", передает корреспондент NUR.KZ.

"Я улыбаюсь, когда разговариваю с человеком, когда у нас есть хорошая беседа - проблем нет… а когда идет критика не с моей стороны, а других депутатов, и такое пренебрежительное отношение - это, я считаю, недопустимо. Надо знать, где он сидит.

Мы на законодательном уровне будем этим заниматься (улучшать условия для авиапассажиров - прим. ред.) системно. Мы с депутатом Мусабаевым впервые ввели компенсацию за опоздание авиарейсов. 3% за каждый час задержки. Это всех касается. Этим механизмом уже пользуются наши пассажиры. Я сам лично пользовался.

Они должны улучшать, а не заниматься манипуляцией, какие-то пиар-акции в соцсетях проводить в отношении депутатов, которые вчера выступили с критикой", - заявил Жанбыршин.

Он добавил, что авиакомпании должны улучшать качество и соблюдать все свои условия для оказания качественного сервиса казахстанцам.

"Что касается законодательных изменений: я дал поручение своим сотрудникам, мы будем улучшать законы в части пассажироперевозок", - добавил депутат.

Напомним, 23 декабря депутат мажилиса Едил Жанбыршин на правительственном часе" раскритиковал деятельность Air Astana. По его словам, цены на авиабилеты дорожают из года в год.

Во время речи депутата на экраны вывели Питера Фостера - он улыбался на реплики мажилисмена.

"Вы не смейтесь! Это не смешно. Вы нас за людей не принимаете?! Мы вам не аборигены в Африке, ничего не понимающие. Не играйте с нами, и смеяться нам в лицо тоже не надо! Это парламент! Мы - представители народа, мы избранные народом депутаты", - заявил Жанбыршин.

Ранее депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о необходимости ужесточения наказания в отношении авиакомпаний, рейсы которых постоянно задерживаются или переносятся. Этот же депутат поднимал также вопрос невозвратности авиабилетов на некоторые рейсы в Казахстане, что вызывает недовольство у граждан.

Базарбек ранее также высказывался о работе авиакомпании. В соцсетях ранее он заявлял, что его рейс, который был запланирован на 7 утра, задержали на 9 часов. В Air Astana прокомментировали ситуацию.

Мы также писали, что депутат пожаловалась, что не попала на рейс Air Astana. Мажилисвумен Ирина Смирнова на своей странице в Facebook заявила, что ее самолет из Алматы в Астану улетел раньше запланированного на 7 часов. В авиакомпании отреагировали на инцидент и принесли извинения Смирновой, пообещав разобраться, почему сообщение о переносе рейса не было доставлено.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2204565-takoe-otnoshenie-nedopustimo-deputat-zhanbyrshin-obyasnil-svoyu-kritiku-glavy-air-astana/

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