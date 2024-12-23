Депутат: В Казахстане самые опаздывающие и "неизвиняющиеся" авиакомпании

Депутат Сергей Пономарев на правительственном часе в мажилисе раскритиковал работу Минтранса - по его словам, в этой сфере имеются серьезные упущения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я прослушал ваш доклад с "предлагаем", "сделаем", "запустим"… и чем дальше срок, тем красивее цифры.

Я, к сожалению, вашего оптимизма не разделяю: состояние железнодорожной инфраструктуры ужасающее - 61% износа локомотивов.

Небо над республикой мы бездарно теряем в пользу государств-соседей. Давно от нас ушли такие мировые гиганты, как Lufthansa, KLM в угоду нашим монополистам - Air Astana и SCAT. Зато можем похвастаться, что у нас самые опаздывающие, при этом неизвиняющиеся авиакомпании, и самый дорогой лоукостер", - сказал депутат Сергей Пономарев.

Он также заявил, что "за последние 10 лет только одну дорогу построили до срока и без увеличения изначальной стоимости - это БАКАД, и то, потому что ее строили иностранцы". Тогда как, по его словам, "отечественные компании тормозятся "Казавтожолом", стоимость проектов завышается, сроки продлеваются бесконечно".

Напомним, что с 1 октября в Казахстане повысили тарифы на билеты в поездах, что объяснили экономической ситуацией.

В начале августа в Министерстве транспорта изменение цен объяснили, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов.

В ведомстве отметили, что парк пассажирских вагонов составляет 2 667 единиц, износ которых составил 44%. Обновление парка вагонов осуществляется как частными, так и национальными перевозчиками.

Касательно авиарейсов неделю назад депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о необходимости ужесточения наказания в отношении авиакомпаний, рейсы которых постоянно задерживаются или переносятся. Возмутился Базарбек и бездействием профильных госорганов в этом вопросе.

В августе сообщалось, что Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут проверку деятельности авиакомпаний Air Astana и FlyArystan - причиной стали участившиеся случаи задержек рейсов по техническим причинам, а также большое количество жалоб по вопросам соблюдения прав пассажиров.

Также в августе министр транспорта сообщил, что в Казахстане планируют за задержки рейсов наказывать первых руководителей авиакомпаний и аэропортов.

Добавим, 20 декабря аэропорт Алматы приостановил прием рейсов из-за непогоды. В авиакомпании Air Astana призвали пассажиров проверять статус рейса на сайте перед выездом в аэропорт.