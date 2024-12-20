Аэропорт Алматы приостановил прием рейсов из-за непогоды

В аэропорту Алматы наблюдаются задержки из-за непогоды - гавань приостановила прием рейсов. Сегодня, 20 декабря, вечером на южную столицу обрушился снегопад, передает NUR.KZ.

Авиакомпания Air Astana в своем Telegram-канале сообщает, что рейсы из Алматы задерживаются в связи с сильным снегопадом, препятствующим противообледенительной обработке самолетов.

"Пожалуйста, проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", - призвали в компании.

В пресс-службе алматинского аэропорта сообщили, что в связи со сложными метеоусловиями аэропорт будет закрыт на прием рейсов с 20:45 до 23:00. Рейсы на вылет будут обслуживаться по мере улучшения метеорологической обстановки.

Стоит отметить, что вечером в пятницу, 20 декабря, в Алматы зафиксировали 10-балльные пробки, а также множество ДТП.

Напомним, что на сегодня в Алматы синоптики прогнозировали снегопад и понижение температуры воздуха до -4 градусов ночью.

Кроме того, с 21 декабря, по данным синоптиков, на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон - ожидается снег, метель и порывистый ветер.