Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стало известно, куда направляются деньги из фонда "Қазақстан халқына"

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Болат Жамишев
Касым-Жомарт Токаев и Болат Жамишев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял сегодня председателя фонда "Қазақстан халқына" Болата Жамишева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, президент принял председателя фонда "Қазақстан халқына" Болата Жамишева.

Болат Жамишев проинформировал о работе фонда и задачах на предстоящий период:

Так, за три года фонд "Қазақстан халқына" профинансировал 103 благотворительных проекта на сумму 230 млрд тенге, из которых 58 уже завершены.

Он также сообщил, что фонд уделяет особое внимание сфере здравоохранения, в частности, обеспечению препаратами пациентов с тяжелыми и орфанными заболеваниями:

  • на эти цели выделено 57,7 млрд тенге для 461 человека, включая 342 детей;
  • более 1200 онкобольных получили таргетные препараты на сумму 14,5 млрд тенге;
  • приобретено современное оборудование для 5 онкологических центров и 22 детских нейрохирургических служб;
  • открыто 10 из 13 центров раннего вмешательства для предупреждения инвалидизации детей;
  • в сфере социальной поддержки фондом открыто 7 центров для детей с аутизмом, а также 6 реабилитационных центров в регионах. Ведется работа по открытию еще 20 центров. Инновационными протезами обеспечены 150 человек.

Болат Жамишев также рассказал, что по проекту развития потенциала опорных школ модернизированы 135 сельских школ. Так, в 50 школах Алматинской и 86 школах Карагандинской областей оборудованы современные кабинеты физики, химии и биологии. А в 134 малокомплектных школах Актюбинской области обновлена материально-техническая база и внедрены 4 модели обучения с использованием цифровых технологий.

Глава фонда также доложил, что в области спорта и культуры проводится преобразование библиотек Западно-Казахстанской области в комьюнити-центры и возведение 13 модульных спортивных залов. Оснащено 100 детских спортзалов в селах.

Болат Жамишев также отметил, что фонд оказал поддержку пострадавшим от паводков, профинансировав строительство 627 домов в пяти регионах.

Кроме этого, в рамках социальной инициативы "Малые города - большие возможности" планируется разработать программы по улучшению инфраструктуры моногородов при поддержке градообразующих предприятий и бизнеса.

Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность фонда "Қазақстан халқына" и подчеркнул значимость благотворительности в укреплении социальной стабильности и развитии гражданского общества в Казахстане.

Напомним, что общественный социальный фонд "Қазақстан халқына" ("Народу Казахстана") был создан по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Тогда сообщалось, что фонд будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.

15 января 2022 года стало известно, что фонд возглавил экс-министр финансов Болат Жамишев.

В начале февраля того же года фонд "Қазақстан халқына" опубликовал список своих доноров.

Позже также стало известно, какие проекты получат финансирование от фонда "Қазақстан Халқына".

В сентябре этого года фонд "Қазақстан халқына" объявил 792 обладателей грантов на высшее образование.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2201148-stalo-izvestno-kuda-napravlyayutsya-dengi-iz-fonda-aza-stan-hal-yna/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie