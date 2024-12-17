Стало известно, куда направляются деньги из фонда "Қазақстан халқына"
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял сегодня председателя фонда "Қазақстан халқына" Болата Жамишева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает Акорда в Telegram-канале, президент принял председателя фонда "Қазақстан халқына" Болата Жамишева.
Болат Жамишев проинформировал о работе фонда и задачах на предстоящий период:
Так, за три года фонд "Қазақстан халқына" профинансировал 103 благотворительных проекта на сумму 230 млрд тенге, из которых 58 уже завершены.
Он также сообщил, что фонд уделяет особое внимание сфере здравоохранения, в частности, обеспечению препаратами пациентов с тяжелыми и орфанными заболеваниями:
- на эти цели выделено 57,7 млрд тенге для 461 человека, включая 342 детей;
- более 1200 онкобольных получили таргетные препараты на сумму 14,5 млрд тенге;
- приобретено современное оборудование для 5 онкологических центров и 22 детских нейрохирургических служб;
- открыто 10 из 13 центров раннего вмешательства для предупреждения инвалидизации детей;
- в сфере социальной поддержки фондом открыто 7 центров для детей с аутизмом, а также 6 реабилитационных центров в регионах. Ведется работа по открытию еще 20 центров. Инновационными протезами обеспечены 150 человек.
Болат Жамишев также рассказал, что по проекту развития потенциала опорных школ модернизированы 135 сельских школ. Так, в 50 школах Алматинской и 86 школах Карагандинской областей оборудованы современные кабинеты физики, химии и биологии. А в 134 малокомплектных школах Актюбинской области обновлена материально-техническая база и внедрены 4 модели обучения с использованием цифровых технологий.
Глава фонда также доложил, что в области спорта и культуры проводится преобразование библиотек Западно-Казахстанской области в комьюнити-центры и возведение 13 модульных спортивных залов. Оснащено 100 детских спортзалов в селах.
Болат Жамишев также отметил, что фонд оказал поддержку пострадавшим от паводков, профинансировав строительство 627 домов в пяти регионах.
Кроме этого, в рамках социальной инициативы "Малые города - большие возможности" планируется разработать программы по улучшению инфраструктуры моногородов при поддержке градообразующих предприятий и бизнеса.
Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность фонда "Қазақстан халқына" и подчеркнул значимость благотворительности в укреплении социальной стабильности и развитии гражданского общества в Казахстане.
Напомним, что общественный социальный фонд "Қазақстан халқына" ("Народу Казахстана") был создан по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Тогда сообщалось, что фонд будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.
15 января 2022 года стало известно, что фонд возглавил экс-министр финансов Болат Жамишев.
В начале февраля того же года фонд "Қазақстан халқына" опубликовал список своих доноров.
Позже также стало известно, какие проекты получат финансирование от фонда "Қазақстан Халқына".
В сентябре этого года фонд "Қазақстан халқына" объявил 792 обладателей грантов на высшее образование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2201148-stalo-izvestno-kuda-napravlyayutsya-dengi-iz-fonda-aza-stan-hal-yna/