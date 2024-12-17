Стало известно, куда направляются деньги из фонда "Қазақстан халқына"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял сегодня председателя фонда "Қазақстан халқына" Болата Жамишева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, президент принял председателя фонда "Қазақстан халқына" Болата Жамишева.

Болат Жамишев проинформировал о работе фонда и задачах на предстоящий период:

Так, за три года фонд "Қазақстан халқына" профинансировал 103 благотворительных проекта на сумму 230 млрд тенге, из которых 58 уже завершены.

Он также сообщил, что фонд уделяет особое внимание сфере здравоохранения, в частности, обеспечению препаратами пациентов с тяжелыми и орфанными заболеваниями:

на эти цели выделено 57,7 млрд тенге для 461 человека, включая 342 детей;

более 1200 онкобольных получили таргетные препараты на сумму 14,5 млрд тенге;

приобретено современное оборудование для 5 онкологических центров и 22 детских нейрохирургических служб;

открыто 10 из 13 центров раннего вмешательства для предупреждения инвалидизации детей;

в сфере социальной поддержки фондом открыто 7 центров для детей с аутизмом, а также 6 реабилитационных центров в регионах. Ведется работа по открытию еще 20 центров. Инновационными протезами обеспечены 150 человек.

Болат Жамишев также рассказал, что по проекту развития потенциала опорных школ модернизированы 135 сельских школ. Так, в 50 школах Алматинской и 86 школах Карагандинской областей оборудованы современные кабинеты физики, химии и биологии. А в 134 малокомплектных школах Актюбинской области обновлена материально-техническая база и внедрены 4 модели обучения с использованием цифровых технологий.

Глава фонда также доложил, что в области спорта и культуры проводится преобразование библиотек Западно-Казахстанской области в комьюнити-центры и возведение 13 модульных спортивных залов. Оснащено 100 детских спортзалов в селах.

Болат Жамишев также отметил, что фонд оказал поддержку пострадавшим от паводков, профинансировав строительство 627 домов в пяти регионах.

Кроме этого, в рамках социальной инициативы "Малые города - большие возможности" планируется разработать программы по улучшению инфраструктуры моногородов при поддержке градообразующих предприятий и бизнеса.

Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность фонда "Қазақстан халқына" и подчеркнул значимость благотворительности в укреплении социальной стабильности и развитии гражданского общества в Казахстане.

Напомним, что общественный социальный фонд "Қазақстан халқына" ("Народу Казахстана") был создан по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Тогда сообщалось, что фонд будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.

15 января 2022 года стало известно, что фонд возглавил экс-министр финансов Болат Жамишев.

В начале февраля того же года фонд "Қазақстан халқына" опубликовал список своих доноров.

Позже также стало известно, какие проекты получат финансирование от фонда "Қазақстан Халқына".

В сентябре этого года фонд "Қазақстан халқына" объявил 792 обладателей грантов на высшее образование.