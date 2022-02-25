Стало известно, какие проекты получат финансирование от фонда "Қазақстан Халқына"

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Фонд "Қазақстан Халқына" начал финансирование первых благотворительных проектов. Приоритет отдают помощи тяжелобольным детям и подготовке специалистов-реабилитологов, сообщается на официальном сайте фонда.

Сообщается, что на закупку дорогостоящих лекарственных средств будет выделено 9,7 млрд тенге. Отмечается, что лекарственное обеспечение этими препаратами не покрывается за счет госбюджета.

Планируется обеспечить лекарствами 24 детей и 2 взрослых с заболеваниями спинальная мышечная атрофия, мышечная дистрофия Дюшена.

"В том числе одобрено приобретение незарегистрированного в Казахстане дорогостоящего лекарственного препарата "Онасемноген абепарвовек" (Zolgensma) для пациентов со спинальной мышечной атрофией для четырех детей", – сообщили в фонде.

По решению экспертного комитета, фонд профинансирует проект "Тұсаукесер", направленный на поддержку физкультурно-оздоровительных клубов в регионах Казахстана.

Планируется, что в рамках проекта будет проведено обучение инструкторов-реабилитологов в четырех регионах страны. Фонд покроет дорожные расходы, проживание и обучение инструкторов.

"На реализацию проекта будет направлено 45,35 млн тенге. Проект рассмотрен и поддержан экспертным комитетом фонда", – отметили в пресс-службе.

Напомним, что общественный социальный фонд "Қазақстан халқына" ("Народу Казахстана") был создан по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На онлайн-заседании мажилиса от 11 января президент отмечал, что фонд будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.

15 января стало известно, что фонд возглавил экс-министр финансов Болат Жамишев.

В начале февраля фонд "Қазақстан халқына" опубликовал список своих доноров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958018-stalo-izvestno-kakie-proekty-poluchat-finansirovanie-ot-fonda-qazaqstan-halqyna/