Фонд "Қазақстан халқына" опубликовал список своих доноров

Опубликован список физических и юридических лиц, совершивших пожертвования в фонд "Қазақстан халқына". Его можно увидеть на официальном сайте фонда.
Указывается, что средства, перечисленные на счет Фонда, будут направлены на реализацию проектов и программ развития на благо населения.
Так, среди юридических лиц наибольшие суммы вложили:
- Eurasian Resources Group (ERG) - 30 млрд тенге;
- ЧФ "Благотворительный фонд HALYK" - 12 млрд тенге;
- Фонд Булата Утемуратова - 10 млрд тенге;
- Kaspi Bank - 7 млрд тенге;
- Altyntau Kokshetau - 6,47 млрд тенге;
- KAZ Minerals Aktogay - 6,2 млрд тенге;
- KAZ Minerals Bozshakol - 6,2 млрд тенге;
- "Казцинк" - 5,855 млрд тенге;
- Kazakhmys Smelting - 5 млрд тенге;
- "Востокцветмет" - 3,1 млрд тенге;
- ТОО "Kaspi Магазин" - 3 млрд тенге;
- "Народный сберегательный банк Казахстана" - 3 млрд тенге;
- ТОО "КаР-Тел" - 2 млрд тенге.
Кроме компаний, деньги в фонд также вкладывали и физические лица:
- Данияр Абулгазин - 500 млн тенге;
- Яков Цхай - 500 млн тенге;
- Тимур Турлов - 500 млн тенге;
- Диас Сулейменов - 450 млн тенге;
- Динмухамет Идрисов - 300 млн тенге;
- Есенов Галимжан Шахмарданович - 250 млн тенге;
- Султангазин Алмас Умирзакович - 200 млн тенге;
- Кемертелидзе Шмаги - 200 млн тенге;
- Нигматулин Ерлан Зайруллаевич - 200 млн тенге;
- Избастин Мухамед Темиртаевич - 100 млн тенге.
В перечень входит не один десяток физических и юридических лиц. С полным списком можно ознакомиться по данной ссылке.
Помимо этого, на сайте фонда появилась инструкция о том, как оставить заявку на получение помощи. Указывается, что заявки принимаются через портал atamekenim.kz.
Напомним, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал бизнесменов, которые не вносят средства в фонд "Қазақстан халқына".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1954620-fond-qazaqstan-halqyna-opublikoval-spisok-svoih-donorov/