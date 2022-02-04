Фонд "Қазақстан халқына" опубликовал список своих доноров

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Опубликован список физических и юридических лиц, совершивших пожертвования в фонд "Қазақстан халқына". Его можно увидеть на официальном сайте фонда.

Указывается, что средства, перечисленные на счет Фонда, будут направлены на реализацию проектов и программ развития на благо населения.

Так, среди юридических лиц наибольшие суммы вложили:

Eurasian Resources Group (ERG) - 30 млрд тенге ;

; ЧФ "Благотворительный фонд HALYK" - 12 млрд тенге ;

; Фонд Булата Утемуратова - 10 млрд тенге ;

; Kaspi Bank - 7 млрд тенге ;

; Altyntau Kokshetau - 6,47 млрд тенге ;

; KAZ Minerals Aktogay - 6,2 млрд тенге;

KAZ Minerals Bozshakol - 6,2 млрд тенге ;

; "Казцинк" - 5,855 млрд тенге ;

; Kazakhmys Smelting - 5 млрд тенге ;

; "Востокцветмет" - 3,1 млрд тенге ;

; ТОО "Kaspi Магазин" - 3 млрд тенге;

"Народный сберегательный банк Казахстана" - 3 млрд тенге;

ТОО "КаР-Тел" - 2 млрд тенге.

Кроме компаний, деньги в фонд также вкладывали и физические лица:

Данияр Абулгазин - 500 млн тенге ;

; Яков Цхай - 500 млн тенге ;

; Тимур Турлов - 500 млн тенге ;

; Диас Сулейменов - 450 млн тенге ;

; Динмухамет Идрисов - 300 млн тенге;

Есенов Галимжан Шахмарданович - 250 млн тенге;

Султангазин Алмас Умирзакович - 200 млн тенге;

Кемертелидзе Шмаги - 200 млн тенге;

Нигматулин Ерлан Зайруллаевич - 200 млн тенге;

Избастин Мухамед Темиртаевич - 100 млн тенге.

В перечень входит не один десяток физических и юридических лиц. С полным списком можно ознакомиться по данной ссылке.

Помимо этого, на сайте фонда появилась инструкция о том, как оставить заявку на получение помощи. Указывается, что заявки принимаются через портал atamekenim.kz.

Напомним, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал бизнесменов, которые не вносят средства в фонд "Қазақстан халқына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1954620-fond-qazaqstan-halqyna-opublikoval-spisok-svoih-donorov/