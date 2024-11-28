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Какие телефонные коды будет использовать Казахстан по соглашению с Россией

Опубликовано:

Смартфон
Телефон в руках. Иллюстративное фото: Freepik

Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации, передает NUR.KZ со ссылкой на МЦРИАП РК.

Как сообщается на официальном сайте Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации.

Достигнутое соглашение закрепляет распределение диапазонов:

  • Республика Казахстан будет использовать коды +7 0, +7 6, +7 7.
  • Российская Федерация закрепила за собой коды +7 2, +7 3, +7 4, +7 5, +7 9.

"Этот процесс стал результатом конструктивного диалога, основанного на принципах добрососедства и взаимного уважения. Казахстан и Россия продолжат тесное сотрудничество для обеспечения прозрачного и эффективного использования выделенных ресурсов в интересах граждан обеих стран", - заявляет ведомство.

Отмечается, что в целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997.

Однако в ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем. В итоге для удобства граждан было принято решение оставить без изменения использование международного кода +7.

Напомним, в середине ноября в Минцифры рассказали о том, какое решение принял Казахстан по телефонному коду +7. Как подчеркнули в министерстве, были повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи - принято решение оставить без изменения код +7. По этой причине был проработан вопрос о заключении нового соглашения с РФ об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации.

Изменение телефонного кода в Казахстане

В сентябре 2021 года в МЦРИАП сообщили о возможном переходе Казахстана на собственный национальный международный телефонный код. Стало известно, что вместо телефонного кода +7, который также закреплен за РФ, наша страна зарезервировала +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи.

Позже в Министерстве сообщили, что если Казахстан перейдет на новый международный телефонный код, гражданам придется переписывать в телефонной книге все номера и заново проходить регистрацию в сервисах, привязанных к номеру телефона.

В октябре 2021 года Асхат Оразбек сообщил, что сменить телефонный код на +997 было его инициативой.

Отмечалось, что резервирование нового кода для нашей страны - это не чья-то вольность, а насущная необходимость. Так как соглашение по предоставлению кода Казахстану подготовила Россия, и в случае каких-либо разногласий договор может быть расторгнут в течение полугода.

В марте глава ведомства Багдат Мусин заявил, что во время своего визита в США предложил Международному союзу электросвязи (ITU) предоставить Казахстану код +77.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2193725-kakie-telefonnye-kody-budet-ispolzovat-kazahstan-po-soglasheniyu-s-rossiey/

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