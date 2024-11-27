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Парламент принял трехлетний бюджет Казахстана после 135 поправок

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Здание мажилиса парламента РК
Здание мажилиса парламента РК. Фото: facebook.com/mazhilis.kz

Мажилис согласился с поправками в проект трехлетнего бюджета. Таким образом, главный финансовый документ считается принятым и направлен на подпись президенту, передает корреспондент NUR.KZ

"21 ноября данный закон рассмотрен в сенате и был возвращен в мажилис с поправками. Депутаты сената в Закон "О республиканском бюджете на 2025- 2027 годы" внесли 135 поправок на общую сумму 118,8 млрд тенге. В том числе в 2025 году 60 млрд тенге, в 2026 году - 38,5 млрд тенге и 2027 году - 20,3 млрд тенге", - сказал депутат Еркин Абиль.

По его словам, данные расходы будут направлены на поддержку регионов, в частности, на реализацию программы "Ауыл - ел бесігі", развитие транспортной инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения.

"Поправки, внесенные сенатом, не нарушают сбалансированность параметров проекта республиканского бюджета и направлены на дальнейшее устойчивое развитие экономики и регионов. Считаем возможным рекомендовать мажилису согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом", - резюмировал парламентарий.

Ранее мы писали, что депутаты мажилиса приняли в работу поправки в республиканский бюджет на 2024-2026 годы, в том числе норму по привлечению 2 трлн тенге из Нацфонда.

В конце октября текущего года депутаты мажилиса приняли закон "О гарантированном трансферте из Нацфонда РК на 2025-2027 годы", который предполагает ежегодное изъятие из Нацфонда 2 трлн тенге.

При этом, сегодня спикер мажилиса Ерлан Кошанов на пленарном заседании палаты заявил, что частые уточнения в бюджет говорят о его некачественном планировании. Также с критикой выступил депутат Едил Жанбыршин.

После этого глава министерства Национальной экономики РК Нурлан Байбазаров ответил на критику и заявил, что "сумма не такая большая, чтобы нас сильно ругать".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2193296-parlament-prinyal-trehletniy-byudzhet-kazahstana-posle-135-popravok/

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