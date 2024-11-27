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"Сумма не такая большая, чтобы нас сильно ругать": глава МНЭ ответил на критику Кошанова

Опубликовано:

Нурлан Байбазаров
Нурлан Байбазаров. Фото: primeminister.kz

Глава министерства Национальной экономики РК Нурлан Байбазаров ответил на критику председателя мажилиса касательно частых уточнений в бюджет, передает NUR.KZ.

"Расходная часть бюджета составляет 24 трлн тенге на этот год, мы скорректировали всего 375 млрд тенге. Это, во-первых. Во-вторых, корректировка бюджета относится к компетенции правительства, то есть это наша ежедневная работа, тем более, были поручения главы государства на фоне паводков о необходимости сокращения тех расходов, которые нам в первоочередном порядке не нужны. И мы провели эту работу", - заявил министр.

Байбазаров отметил, что более 56 млрд тенге были направлены на ликвидацию последствий паводков, более 80 млрд тенге - на модернизацию коммунальной сферы, помимо этого была запущена ипотечная программа "Наурыз" и увеличено финансирование АПК.

"Я считаю, что мы решили много вопросов дополнительно за счет перегруппировки (средств - прим. ред.) в течение года. И сумма в 375 млрд тенге на фоне 24 трлн тенге - не такая большая, чтобы за это нас сильно ругать", - заявил Байбазаров.

Напомним, сегодня спикер мажилиса Ерлан Кошанов на пленарном заседании палаты заявил, что частые уточнения в бюджет говорят о его некачественном планировании.

Отметим, что в конце октября этого года на заседании мажилиса депутат Павел Казанцев заявил, что прогноз по доходам на 2025 год в Казахстане неутешителен, а недополучения в бюджет становятся "хроническими".

Ранее глава Высшей аудиторской палаты Смаилов заявил, что пик нагрузки на бюджет по обслуживанию займов за последние 10 лет придется на 2024-2025 годы, а аналитики заявили, что поступления в бюджет Казахстана находятся на критическом уровне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2193270-my-reshili-mnogo-voprosov-glava-mne-otvetil-na-kritiku-koshanova/

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