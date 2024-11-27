"Вы постоянно делаете изъятия": депутат возмутился тратами Нацфонда

На заседании мажилиса глава Нацбанка заявил, что баланс Нацфонда остается отрицательным. Тему поддержал депутат, возмутившись постоянными тратами Нацфонда, передает корреспондент NUR.KZ.

"Из внутренних проинфляционных факторов особо отмечу пересмотр объемов трансфертов из Нацфонда. Необходимо отметить, что бюджет значительно опирается на трансферты из Национального фонда. Как результат - ненефтяной дефицит остается высоким. Напомню, что эта важная для Казахстана метрика сбалансированности государственных финансов.

В текущем году объем прямых трансфертов из Нацфонда составит 5,6 трлн тенге, а общее изъятие средств превысит 6 трлн тенге. В итоге баланс поступлений и изъятий средств Нацфонда остается отрицательным: изъятия превышают поступления", - заявил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

Депутат Едил Жанбыршин обратился к Миннацэкономики с возмущением тратами.

"Вы постоянно делаете изъятия из Нацфонда. Мы предлагали сделать ограничение (трат - прим. ред.), вы не поддержали. Например, в Норвегии изъятие ограничено до 4%, а квазигоскомпании получают 3,4 трлн тенге доходов. Мы предлагали 70 на 30 или 50 на 50 из доходов чтобы были изъятия - вы не поддерживали", - заявил депутат.

Министр нацэкономики Нурлан Байбазаров заявил, что в будущем ограничения доработают.

"По ограничению - у нас есть бюджетные правила. Мы видим рост расходов бюджета. Например, сейчас мы снижаем до 8-9% за счет выполнения бюджетных правил. Если говорить о Нацфонде - да, есть ограничения. Мы дорабатываем, мы выработаем решение - в будущем, я думаю, это будет сделано", - заявил он.

Напомним, ранее мы писали, что депутаты мажилиса приняли в работу поправки в республиканский бюджет на 2024-2026 годы, в том числе норму по привлечению 2 трлн тенге из Нацфонда.

При этом ранее в конце октября депутаты мажилиса приняли закон "О гарантированном трансферте из Нацфонда РК на 2025-2027 годы", который предполагает ежегодное изъятие из Нацфонда 2 трлн тенге.

Тогда же на заседании мажилиса депутат Павел Казанцев заявил, что прогноз по доходам на 2025 год в Казахстане неутешителен, а недополучения в бюджет становятся "хроническими".

При этом ранее депутат мажилиса Азат Перуашев в ходе обсуждения проекта трехлетнего бюджета призвал ограничить слишком "вольное обращение" со средствами Нацфонда.

Ранее в июле аналитики рассказали, сколько денег вывели из Нацфонда за 10 лет. Отмечалось, что Национальный фонд Казахстана является инструментом обеспечения благосостояния граждан, однако за последнее десятилетие его средства активно изымались на различные цели.

Отметим, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана отдельно остановился на роли Национального фонда, добавив, что средства Нацфонда, в первую очередь, должны служить интересам государства и использоваться для достижения стратегических целей, "а не обслуживать зарубежные финансовые институты".