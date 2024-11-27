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"Курс доллара – это просто цифра": депутата возмутило заявление замглавы Нацбанка

Опубликовано:

Доллары и тенге на столе
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На заседании мажилиса депутат Елнур Бейсенбаев возмутился недавним заявлением замглавы Нацбанка о том, что "курс доллара - это просто цифра", передает корреспондент NUR.KZ.

"Нестабильная валютная политика. Недавнее заявление, что "курс доллара к тенге - это просто цифра", игнорирует будущие финансовые последствия для граждан.

Мы должны понимать, что число малообеспеченных людей, живущих от зарплаты до зарплаты, в тысячу раз больше экспортеров, которым выгоден данный курс. Встает закономерный вопрос - на чьей стороне правительство? На стороне простых людей или на стороне олигархов?" - заявил депутат Бейсенбаев.

Напомним, недавно замглавы Нацбанка Виталий Тутушкин в кулуарах сената высказался о выросшем до 500 тенге курсе доллара - он заявил, что это "просто цифра, к которой не надо привязываться".

Отметим, на утро 27 ноября курс доллара в обменниках Казахстана вырос до 507 тенге за единицу. Тем временем официальный курс доллара составляет 498,5 тенге.

Добавим, ранее в мажилисе бывший глава МНЭ Алибек Куантыров прокомментировал подорожание доллара. Он заявил, что ситуация временная: казахстанская валюта, по его словам, все еще стабильна.

Между тем независимый аналитик Андрей Чеботарев считает, что тенге будет постоянно слабеть. Ранее он рассказал, чего ждать казахстанцам в связи с ростом курса доллара.

А эксперт и консультант в сфере инвестирования Аман Алимбаев рассказал нашим корреспондентам, в какой валюте лучше хранить сбережения и стоит ли сейчас скупать доллары.

Вместе с тем, эксперт Аман Алимбаев утверждает, что простое хранение денег в долларах США невыгодно из-за инфляции, которая обесценивает валюту.

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Курс тенге
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2193119-kurs-dollara-eto-prosto-cifra-deputata-vozmutilo-zayavlenie-zamglavy-nacbanka/

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