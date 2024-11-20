"Тенге – стабильная валюта": экс-министр экономики о резком подорожании доллара

В кулуарах мажилиса экс-министра нацэкономики Алибека Куантырова попросили прокомментировать выросший до 500 тенге за доллар курс, передает корреспондент NUR.KZ.

Экс-министра нацэкономики, а ныне вице-министра МИД Алибека Куантырова спросили, надолго ли укрепился доллар.

"Я думаю, что ситуация временная. Кто-то прогнозировал ранее и 600 тенге за доллар - этого не произошло. Мы увидели, что не стоит реагировать на всплески. Тенге - стабильная валюта. Давайте не будем подвергаться эмоциям и будем все работать на благо Казахстана", - коротко прокомментировал Куантыров.

Напомним, 19 ноября заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова прокомментировала ситуацию на валютном рынке. По ее словам, совокупность внешних и внутренних факторов в последнее время привела к ослаблению тенге.

Ранее мы писали, что после выходных в пунктах обмена валюты Казахстана цена за один доллар выросла до 500 тенге. Ближе к вечеру показатель перевалил за эту цифру.

Можно ли закупаться американской валютой именно сейчас, рассказал эксперт. О росте курса высказались алматинцы.

Между тем сегодня утром пункты обмена валюты в Казахстане в среднем продают американскую валюту за 499 тенге, а покупают - немного дешевле.

Неделю назад замглавы Нацбанка объяснила, как победа Дональда Трампа на выборах президента США может повлиять на ситуацию с тенге и долларом.