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"Курс будет слабеть": аналитик объяснил падение тенге по отношению к доллару

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Курс валют
Курс валют. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Независимый аналитик Андрей Чеботарев рассказал, чего ждать казахстанцам в связи с ростом курса доллара, который уже перешел психологический барьер в 500 тенге за единицу, передает NUR.KZ.

"Казахстанцам не надо ничего особенного ждать. Курс (тенге – прим.ред.) будет слабеть постоянно, потому что мы – макроэкономически слабая страна с макроэкономически слабой валютой.

Кроме того, что у нас дефицитный бюджет, который надо сводить концы с концами; низкий курс выгоден для бюджета, потому что мы продаем нефть в валюте. И чем ниже у нас курс, тем больше тенге мы получим за продажу каждого барреля нефти", сообщил эксперт.

По словам Чеботарева, по этой причине курс тенге к концу года слабеет.

"Возможно, потому что таковы внешнеэкономические показатели, а индекс доллара сильно вырос. Наша парная валюта стратегического партнера – рубль – сильно ослабла. Соответственно, тенге тоже слабеет.

Второе – это внутренние факторы: у нас продолжается давление на курс из-за спроса и из-за бюджета, который не сходится. Я не вижу перспектив на 550 и так далее в ближайшие время без каких- либо дополнительных шоков. Скорее всего, в начале года мы, как обычно, сможем увидеть укрепление, но не уверен, что очень сильно", резюмировал аналитик.

Сегодня мы писали, что после выходных в пунктах обмена валюты Казахстана цена за один доллар выросла до 500 тенге. Также сообщалось, что доллар сегодня подорожал почти на 2 тенге в результате дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже.

Нужно ли сейчас закупаться валютой в Казахстане, рассказывали ранее и эксперты.

А по мнению казахстанского экономиста Сабита Рысбаева тенге может подвергнуться девальвации и в будущем вполне реален рост курса доллара до 1 000 тенге.

Напомним, в октябре вице-министр национальной экономики Арман Касенов ответил на вопросы журналистов относительно курса тенге. Он заверил: колебания случаются в пределах нормы. По его словам, оснований для девальвации и поводов для волнения у граждан нет - несмотря ни на что, нацвалюта держится уверенно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2189039-kurs-budet-slabet-analitik-obyasnil-padenie-tenge-po-otnosheniyu-k-dollaru/

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