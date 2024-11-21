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"Это просто цифра, не надо к ней привязываться": замглавы Нацбанка - о курсе доллара по 500 тенге

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Долларовая банкнота и тенговые монеты
Доллар и тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель председателя Нацбанка РК Виталий Тутушкин в кулуарах сената высказался о ситуации с курсом доллара в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Самый главный фактор – это укрепление самого доллара в мире. То есть доллар укрепляется ко всем валютам, как развивающихся, так и развитых стран. Если мы посмотрим соотношение тенге к евро, то там все более менее стабильно. По итогам вчерашнего дня курс на бирже сложился в 495 тенге за доллар с небольшим, на конец торгов 496,3, по-моему, то есть говорить о том, что мы преодолели какие-то цифры, не приходится", сказал Тутушкин.

Речь шла о том, что буквально на днях в обменниках за 1 доллар просили 500 тенге, уточнили журналисты для спикера.

"В целом 500 – это просто цифра, не надо к ней привязываться. Сегодня 500, завтра 600, курс будет складываться таким образом, каково будет соотношение спроса и предложения на иностранную валюту. Мне кажется, мы много внимания уделяем именно самой цифре. Важна динамика", - заявил зампред Нацбанка.

Напомним, по официальным данным Национального банка Республики Казахстан на сегодня, 21 ноября 2024 года, курс тенге к доллару составляет 495.20 (-2.06), к евро – 522.34 (-2.87), к рублю – 4.94 (-0.03).

Добавим, вчера в мажилисе бывший глава МНЭ Алибек Куантыров прокомментировал подорожание доллара. Он заявил, что ситуация временная – казахстанская валюта, по его словам, все еще стабильна.

Между тем независимый аналитик Андрей Чеботарев считает, что тенге будет постоянно слабеть. Ранее он рассказал, чего ждать казахстанцам в связи с ростом курса доллара.

А эксперт и консультант в сфере инвестирования Аман Алимбаев рассказал нашим корреспондентам, в какой валюте лучше хранить сбережения и стоит ли сейчас скупать доллары.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2190639-eto-prosto-cifra-v-nacbanke-vyskazalis-o-kurse-dollara-po-500-tenge/

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