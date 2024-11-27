Доллар подорожал до 507 тенге в обменниках Казахстана

На утро 27 ноября курс доллар в обменниках Казахстана вырос до 507 тенге за единицу. Тем временем официальный курс доллара составляет 498,5 тенге, передает NUR.KZ.

Согласно актуальным на утро 27 ноября данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка - 498-504,6 тенге, продажа - 504-507 тенге;

в Астане: покупка - 499-500 тенге, продажа - 504-506 тенге.

Табло пункта обмена валюты. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пункт обмена валюты. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем официальный курс доллара, согласно информации на сайте Национального банка РК, на 27 ноября составляет 498,55 тенге за единицу.

На странице обменного курса на NUR.KZ говорится, что покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка - 496 тенге, продажа - 501,9 - 502 тенге;

в Алматы: покупка - 496-503 тенге, продажа - 501,9-505,9 тенге.

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Напомним, на прошлой неделе в пунктах обмена валюты Казахстана цена за один доллар выросла до 500 тенге.

Позже бывший глава МНЭ Алибек Куантыров прокомментировал подорожание доллара. Он заявил, что ситуация временная - казахстанская валюта, по его словам, все еще стабильна.

Независимый аналитик Андрей Чеботарев считает, что тенге будет постоянно слабеть. Ранее он рассказал, чего ждать казахстанцам в связи с ростом курса доллара. А эксперт и консультант в сфере инвестирования Аман Алимбаев рассказал нашим корреспондентам, в какой валюте лучше хранить сбережения и стоит ли сейчас скупать доллары.