Токаев поручил министру Балаевой взять на "особый контроль" ход подготовки к ряду мероприятий

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и информации Аиду Балаеву и дал ей ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, Аида Балаева проинформировала об осуществленных министерством в 2024 году мерах в сферах культуры, информации, гражданского общества, религии, межэтнических отношений, молодежной политики и креативных индустрий, семейно-демографической сферы, архивов и библиотечного дела, а также о планах ведомства на 2025 год.

Балаева рассказала, что в этом году казахское искусство впервые было представлено на всемирно известных арт-площадках: Венецианской биеннале, Музее азиатских искусств Гиме, а издательская продукция Казахстана была продемонстрирована на крупнейшей в мире Франкфуртской книжной ярмарке.

Она сообщила, что важным проектом с точки зрения продвижения истории, культуры и традиций страны стал запуск информационно-просветительской платформы Qazaq сulture на восьми языках. Также ярким культурно-массовым событием стали церемонии открытия и закрытия V Всемирных игр кочевников в Астане;

Кроме того, Балаева доложила:

о работе министерства в сфере законотворчества. В 2024 году в Казахстане был принят новый закон о СМИ, направленный на повышение статуса журналиста;

в парламенте рассматриваются поправки в законодательство, направленные на обеспечение прямого финансирования киностудии "Казахфильм";

рассказала о поддержке развития волонтерского движения:

по сравнению с 2022 годом количество активных добровольцев увеличилось до 240 тыс. человек;

ежегодно реализуются более 50 волонтерских проектов, 7 казахстанских волонтеров направлены в структуры ООН;

сообщила, что разработан пакет мер поддержки креативных индустрий, который включает создание Фонда креативных индустрий, расширение компетенций центральных и местных исполнительных органов, введен специальный налоговый режим для субъектов креативной индустрии;

с начала года в стране открыты 10 креативных центров и хабов.

"Президент поручил взять на особый контроль ход подготовки к таким юбилейным датам и знаковым событиям следующего года, как 30-летие Ассамблеи народа Казахстана, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Съезд лидеров мировых и традиционных религий", - рассказали в Акорде.

До этого Токаев провел встречу с министром культуры и информации Аидой Балаевой в мае текущего года. Тогда Аиде Балаевой было поручено активизировать работу по институциональной поддержке и ускоренному развитию креативных индустрий.

Напомним, Аида Балаева была назначена на пост министра культуры и информации в сентябре прошлого года. До этого она занимала должность заместителя руководителя Администрации президента.

В начале февраля этого года, когда был сформирован новый кабинет министров во главе с премьером Олжасом Бектеновым, она осталась на посту главы ведомства.