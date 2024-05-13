Токаев дал поручения министру культуры и информации Аиде Балаевой
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром культуры и информации Аидой Балаевой. В ходе встречи министру были даны поручения, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.
Президент заслушал отчет об итогах работы министерства культуры и информации, а также перспективных подходах к дальнейшей деятельности ведомства.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах, принимаемых в сферах информации, культуры, креативных индустрий, гражданского общества, религии и межэтнических отношений, молодежи и семейно-демографической политики.
Министр озвучила планы ведомства, касающиеся развития курируемых сфер.
По итогам встречи Токаев поставил перед министерством ряд конкретных задач по развитию инфраструктуры культурных и исторических объектов, поддержке творчества, популяризации культуры Казахстана за рубежом. Кроме того, Аиде Балаевой было поручено активизировать работу по институциональной поддержке и ускоренному развитию креативных индустрий.
Напомним, Аида Балаева была назначена на пост министра культуры и информации в сентябре прошлого года. До этого она занимала должность заместителя руководителя Администрации президента.
В начале февраля этого года, когда был сформирован новый кабинет министров во главе с премьером Олжасом Бектеновым, она осталась на посту главы ведомства.
Прошлая встреча Балаевой и президента Токаева состоялась в конце октября прошлого года. Тогда, среди прочего, министр представила главе государства план работы по развитию креативной индустрии, усовершенствованию кино- и книжной индустрии, подготовке ряда законопроектов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2099678-tokaev-prinyal-ministra-kultury-i-informacii-aidu-balaevu/