"Упоминания о Казахстане вообще нет": депутат возмутился финансированием велокоманды на миллиарды тенге

Депутат мажилиса поднял сегодня на заседании вопрос о финансировании велоклуба "Астана" квазигоссектором. По его данным, на клуб уходит 31 млрд тенге, пишет NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу палаты.

Депутат Мурат Абенов направил вопрос министру туризма и спорта Ерболу Мырзабосынову по велокоманде "Астана", сообщается в официальном Telegram-канале мажилиса.

"Она (команда - прим. ред.) выступает за рубежом, это бизнес-проект, ни на одной победе флаг Казахстана не поднимают, упоминания о Казахстане вообще нет. Они вообще не приезжают сюда. Выступают там, в Европе, почти никто не возвращается. Из 29 членов команды только 10 - граждане Казахстана.

В мае провели проверку. Выявили нарушения коррупционные - 31 млрд тенге из "Самрук-Казына" оплачивается", - говорит Абенов.

По его словам, на весь массовый спорт в Казахстане выделяется 35 млрд тенге. На одну лишь эту велокоманду - целых 31 млрд тенге.

"Результатов нет за последние три олимпиады. Капитан команды в Токио завоевал 31 место, в Париже - 51 место. Сколько можно продолжать финансирование?" - задался вопросом Абенов.

Он задал вопрос министру: почему "Самрук-Казына" продолжает финансирование, а также отметил, что лучше поддерживать материально спортсменов из регионов.

Министр спорта Ербол Мырзабосынов ответил, что по четырем велоклубам проводится проверка, результаты будут позже. При этом он подчеркнул, что не 31 млрд тенге выделяется на "Астану", а примерно 5-6 млрд.

Глава ведомства также напомнил, что недавно поднимался вопрос о ситуации с хоккейным клубом и его легионерами.

Напомним, в декабре прошлого года депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев возмущался суммами, которые выделяются на содержание легионеров в казахстанском спорте. Он сообщал, что 770 млн долларов выделяется на спорт высших достижений.

В сентябре этого года Министерство туризма и спорта сообщили о подготовке законопроекта, который предусматривает установление запрета на финансирование из государственного и квазигосударственного бюджетов спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана. Законопроект разъяснил депутат Асхат Аймагамбетов.

Позже Антикор и Минспорта провели внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. Выяснилось, что только за последние 6 лет финансирование спортивной отрасли составило порядка 1,4 триллиона тенге. Кроме того, запланировано выделение из бюджета еще 1,3 триллиона тенге на текущий и предстоящие два года.

Наряду с этим в Антикоре рассказали, как воруют деньги, выделенные спорт в Казахстане.