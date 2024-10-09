Как в Казахстане похищают выделенные на спорт деньги, рассказали в Антикоре

На брифинге Антикора официальный представитель Данияр Бигайдаров сообщил о 59-ти уголовных делах с ущербом в 13 млрд тенге в сфере спорта в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили в Антикоре, в рамках реализации поручений президента антикоррупционная служба продолжает проверку деятельности госорганизаций и учреждений для исключения коррупционных рисков в сфере спорта, финансирования спорта.

С начала текущего года Антикор зарегистрировал 59 уголовных правонарушений с ущербом в 13 млрд тенге - вскрыты преступные схемы двойного финансирования, одних и тех же тренировочных секций, хищения бюджетных средств на учебно-тренировочные сборы и подушевое финансирование.

Министерство туризма и спорта

"В частности, завершено досудебное расследование в отношении бывшего директора дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта, его заместителя и других лиц. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в рамках оказания услуг по тренировке детей по программе "Арт-спорт".

Наряду с этим установлены дополнительные эпизоды присвоения бюджетных средств, выделенных на закуп экипировки спортсменов Азиатских игр 2023 года, спортивных услуг, спортинвентаря и командировочных затрат. Общая сумма ущерба по указанным фактам составила 746 млн тенге", - сообщил Бигайдаров.

Управление физкультуры и спорта в Атырауской области

"В Атырауской области завершено уголовное дело в отношении руководителя областного управления физической, культурой и спорта. Ему инкриминировано получение взятки в сумме 1,7 млн тенге от тренера подведомственного центра подготовки олимпийского резерва за выделение бюджетных средств для организации выезда спортсменов на учебно-тренировочный сбор.

Расследованием также установлена его причастность к иным преступлениям, повлекшим причинение крупного ущерба государству. По указанным уголовным делам идет ознакомление подозреваемых и их защитников с материалами досудебных расследований", - сообщили в Антикоре.

Хищения в ВКО и Алматы

"В ВКО изобличены работник регионального управления спорта и руководство подведомственной организации в хищении 80 млн тенге, выделенных на фиктивные учебно-тренировочные сборы. Следствие по этому факту продолжается", - рассказал Бигайдаров.

Также он сообщил о приговоре суда в Алматы по факту хищения бюджета.

"Судом Медеуского района города Алматы осуждены руководитель отдела экономики и финансов управления СКОР Байгонова и бухгалтеров городского центра подготовки олимпийского резерва.

Они совершили хищение бюджетных средств в сумме более 171 млн тенге путем незаконного перечисления заработной платы и других выплат лицам, не осуществлявшим трудовую деятельность в центре. Приговором им назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы", - сообщил Бигайдаров.

Напомним, недавно Антикоррупционной службой совместно с Министерством туризма и спорта проведен внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта.

Результаты свидетельствуют о наличии системных коррупционных рисков, препятствующим развитию отечественного спорта и достижению высоких показателей на мировой спортивной арене, заявили в ведомстве.

В Антикоре отметили, что объем денежных "вливаний" в казахстанский спорт высших достижений в разы превышает бюджеты стран Центральной Азии и дальнего зарубежья (Канада, Норвегия, Нидерланды), выделяемых на эти же цели, однако Казахстан продолжает занимать низкие позиции в медальном зачете по олимпийским играм.

Также выяснилось, что ввиду отсутствия приоритетных видов спорта высших достижений финансируются непопулярные и безрезультативные виды спорта.

А еще вместо строительства спорткомплексов и футбольных академий спортивные организации огромные деньги тратили на содержание легионеров.

Стоит отметить, что Казахстан занял 43-е место в общекомандном зачете Олимпиады-2024., завоевав 1 золотую, 3 серебряные, 3 бронзовые медали.