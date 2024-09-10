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Где можно сдать декларацию о доходах, кроме налоговой в Казахстане

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Человек заполняет декларацию о доходах и имуществе
Декларация о доходах и имуществе. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прием деклараций завершается 15 сентября. Казахстанцам нужно успеть подать свои налоговые отчетности. Теперь это можно сделать через портал "Электронного правительства". Подробности читайте на NUR.KZ.

Прием налоговых отчетностей в рамках третьего этапа всеобщего декларирования в Казахстане завершается уже 15 сентября. Впервые вошедшие в эту систему казахстанцы должны сдать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250.

А те, кто уже это делал на прошлых этапах, должны подать декларацию о доходах и имуществе по форме 270. В частности, это должны сделать государственные служащие и приравненные к ним лица, работники бюджетных организаций и субъектов квазигоссектора, а также их супруги.

Между тем напомним, что в этом году 270 форму декларации упростили, убрав лишние пункты, включая те, которые касаются зарплат и некоторых других доходов рядовых граждан. Теперь в ней нужно отражать только доходы, необлагаемые у источника выплаты, а также наличие недвижимости, транспорта, ценных бумаг и другого имущества за рубежом.

Ранее обновленную декларацию в электронном формате можно было предоставить только через сервисы Комитета государственных доходов. Теперь это можно сделать и на портале "Электронного правительства".

Чтобы воспользоваться данной услугой, нужно в разделе "Гражданам" найти пункт "Таможня и налоги" и перейти во вкладку "Налогообложение". Далее среди доступных услуг нужно выбрать "Прием Декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00)".

Для получения услуги на портале пользователю необходимо:

Новая услуга на портале "Электронного правительства"
Новая услуга на портале "Электронного правительства". Скриншот: NUR.KZ.

Важно отметить, что тем гражданам, которые сдали старую версию декларации 270, повторно сдавать обновленную не нужно.

Также напомним, что в следующем году "входную" декларацию обязаны будут сдавать все взрослые граждане Казахстана. А в последующем они ежегодно будут сдавать декларации о доходах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2159611-gde-mozhno-sdat-deklaraciyu-o-dohodah-krome-nalogovoy-v-kazahstane/

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