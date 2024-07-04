Кого освободили от участия во всеобщем декларировании в Казахстане

В Казахстане освободили от участия во всеобщем декларировании нерезидентов страны. А учредители НКО и акционеры могут не сдавать декларации на третьем этапе. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В 2024 году начался третий этап всеобщего декларирования в Казахстане. В нем впервые принимают участие индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги.

При этом ранее в Казахстане рассматривали возможность освободить от участия в системе всеобщего декларирования некоторые категории населения.

Теперь же были подписаны изменения в Налоговый кодекс РК, которые уточняют, кто именно может не сдавать "входные" декларации об активах и обязательствах по форме 250. На это обратил внимание юрист и автор Telegram-канала "ProНалоги Казахстан" Айдар Масатбаев.

Так, участвовать во всеобщем декларировании больше не нужно нерезидентам.

"Ранее налоговое законодательство требовало их участия, но теперь в статье 45-1-2 четко указано, что нерезиденты освобождены от этого обязательства", – отмечает эксперт.

Кіріс пен мүлік туралы декларация. Көрнекі сурет: KAZ.NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем на третьем этапе всеобщего декларирования освобождаются от обязательства подачи декларации учредители некоммерческих организаций (НКО) и все акционеры, будь то мажоритарные, миноритарные, иностранные или казахстанские акционерные общества (АО). То есть их участие переносится на 2025 год.

"Однако это порождает новый вопрос: должны ли исполнительные органы акционерных обществ (председатели правления) продолжать декларироваться на четвертом этапе?", – задается вопросом эксперт.

Дело в том, как отмечает Айдар Масатбаев, Комитет государственных доходов на всех разъяснениях указывает, что председатели правления как исполнительные органы акционерных обществ должны участвовать в четвертом этапе всеобщего декларирования наравне с акционерами. Однако текущие изменения переводят в четвертый этап только акционеров.

Таким образом, от всеобщего декларирования полностью освобождены нерезиденты, а учредители некоммерческих организаций и акционеры начнут сдавать декларации уже на четвертом этапе. Что касается председателей правления АО, то по ним следует ждать разъяснений от государственных органов.

Напомним, в 2025 году в систему всеобщего декларирования войдет все взрослое население Казахстана. Участвовать нужно будет даже тем, у кого нет имущества для отражения в декларации.