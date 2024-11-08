Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Имущество за границей и триллионы тенге: что задекларировали казахстанцы

Опубликовано:

Заполнение декларации онлайн
Декларация об активах и обязательствах физического лица. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Третий этап всеобщего декларирования завершился в Казахстане. Его участники рассказали о недвижимости за границей, а также о триллионах наличными деньгами. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане третий этап всеобщего декларирования официально завершился 16 сентября. В нем впервые приняли участие индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги.

Все они подавали "входные" декларации об активах и обязательствах по форме 250, и, как сообщает Комитет государственных доходов (КГД), отразили в них много интересного:

  • порядка 800 000 человек указали наличные деньги почти на 17,1 трлн тенге;
  • 18 853 человек указали 24 541 объект недвижимости за границей;
  • 6 656 человек указали 7 812 транспортных средств за пределами страны;
  • 9 521 человек указали 14 676 банковских счетов в других странах;
  • 22 671 человек указали дебиторскую/кредиторскую задолженности, в том числе за пределами Казахстана;
  • 4 939 человек указали 6 949 объектов имущества, переданных в доверительное управление;
  • 4 031 человек указали 5 390 долей участия в уставном капитале юридического лица, созданного за пределами Казахстана;
  • 16 979 человек указали 23 870 долей в жилищном строительстве, в том числе за пределами страны;
  • 5 406 человек указали наличие инвестиционного золота – слитки свободно продаются в банках и некоторых обменных пунктах, и каждый казахстанец может их приобрести;
  • 26 184 человека указали 65 238 ценных бумаг и производных финансовых инструментов, а еще 5 779 человек указали 7 197 паев в паевых инвестиционных фондах, в том числе за границей;
  • 4 685 человек указали 8 509 объектов интеллектуальной собственности и авторского права, в том числе за пределами Казахстана;
  • 42 794 человека указали 59 572 объектов имущества, в том числе за пределами страны, с оценочной стоимостью свыше 1 000 МРП за единицу. Напомним, что такое имущество отображалось по желанию.

Всего в декларировании впервые приняли участие порядка 2,1 млн человек, но пока этот список имущества нельзя считать полным.

Дело в том, что КГД направил 281 тыс. уведомлений физическим лицам, не представившим налоговую отчетность или допустившим ошибки. При этом по состоянию на 27 октября к 1 241 декларанту были применены административные меры.

Напомним, декларации с ошибками не засчитываются налоговыми органами, однако граждане, которые их допустили, могут самостоятельно все исправить. О том, как это сделать, мы писали здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2184728-avtomobili-i-nedvizhimost-kakoe-imushchestvo-za-granicey-zadeklarirovali-kazahstancy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie