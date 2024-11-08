Имущество за границей и триллионы тенге: что задекларировали казахстанцы

Третий этап всеобщего декларирования завершился в Казахстане. Его участники рассказали о недвижимости за границей, а также о триллионах наличными деньгами. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане третий этап всеобщего декларирования официально завершился 16 сентября. В нем впервые приняли участие индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги.

Все они подавали "входные" декларации об активах и обязательствах по форме 250, и, как сообщает Комитет государственных доходов (КГД), отразили в них много интересного:

порядка 800 000 человек указали наличные деньги почти на 17,1 трлн тенге ;

; 18 853 человек указали 24 541 объект недвижимости за границей;

объект недвижимости за границей; 6 656 человек указали 7 812 транспортных средств за пределами страны;

транспортных средств за пределами страны; 9 521 человек указали 14 676 банковских счетов в других странах;

банковских счетов в других странах; 22 671 человек указали дебиторскую/кредиторскую задолженности, в том числе за пределами Казахстана;

4 939 человек указали 6 949 объектов имущества, переданных в доверительное управление;

объектов имущества, переданных в доверительное управление; 4 031 человек указали 5 390 долей участия в уставном капитале юридического лица, созданного за пределами Казахстана;

долей участия в уставном капитале юридического лица, созданного за пределами Казахстана; 16 979 человек указали 23 870 долей в жилищном строительстве, в том числе за пределами страны;

долей в жилищном строительстве, в том числе за пределами страны; 5 406 человек указали наличие инвестиционного золота – слитки свободно продаются в банках и некоторых обменных пунктах, и каждый казахстанец может их приобрести;

26 184 человека указали 65 238 ценных бумаг и производных финансовых инструментов, а еще 5 779 человек указали 7 197 паев в паевых инвестиционных фондах, в том числе за границей;

ценных бумаг и производных финансовых инструментов, а еще 5 779 человек указали паев в паевых инвестиционных фондах, в том числе за границей; 4 685 человек указали 8 509 объектов интеллектуальной собственности и авторского права, в том числе за пределами Казахстана;

объектов интеллектуальной собственности и авторского права, в том числе за пределами Казахстана; 42 794 человека указали 59 572 объектов имущества, в том числе за пределами страны, с оценочной стоимостью свыше 1 000 МРП за единицу. Напомним, что такое имущество отображалось по желанию.

Всего в декларировании впервые приняли участие порядка 2,1 млн человек, но пока этот список имущества нельзя считать полным.

Дело в том, что КГД направил 281 тыс. уведомлений физическим лицам, не представившим налоговую отчетность или допустившим ошибки. При этом по состоянию на 27 октября к 1 241 декларанту были применены административные меры.

Напомним, декларации с ошибками не засчитываются налоговыми органами, однако граждане, которые их допустили, могут самостоятельно все исправить. О том, как это сделать, мы писали здесь.