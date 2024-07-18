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Должны ли бывшие чиновники и предприниматели подавать декларации в Казахстане

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Человек заполняет декларацию о доходах и имуществе
Декларация о доходах и имуществе. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане участвовать во всеобщем декларировании должны даже бывшие чиновники. Это касается также и предпринимателей, приостановивших свою деятельность. О других нюансах системы читайте на NUR.KZ.

В Казахстане полным ходом идет третий этап всеобщего декларирования. В нем впервые принимают участие индивидуальные предприниматели (ИП), руководители и учредители юридических лиц, а также их супруги.

Между тем, у казахстанцев по-прежнему остается множество вопросов по поводу реализации системы всеобщего декларирования. На некоторые из них ответили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Могут ли индивидуальные предприниматели не участвовать в третьем этапе всеобщего декларирования

Чтобы можно было законно не участвовать в третьем этапе, индивидуальным предпринимателям нужно было обратиться в управление государственных доходов по месту жительства, чтобы закрыть ИП еще в 2023 году.

Теперь же такой возможности нет: обязательства по сдаче декларации об активах и обязательствах по форме 250.00 возникают даже у приостановивших свою деятельность и у бездействующих предпринимателей.

Можно ли не подавать декларацию бывшим чиновникам и госслужащим

Даже бывшие чиновники обязаны продолжать участвовать во всеобщем декларировании.

Как отметили в департаменте, все граждане, которые ранее подали декларацию по форме 250.00, должны ежегодно предоставлять другую – о доходах и имуществе по форме 270.00, даже если уже уволились с государственной службы или вышли на пенсию.

Кто может не участвовать в декларировании

Ранее от участия во всеобщем декларировании были освобождены лица, которые по состоянию на 1 января 2024 года не являлись резидентами Казахстана.

Аналогично могут не представлять декларации члены некоммерческих организаций, а также акционеры, но только если они не являются учредителями или руководителями юридического лица или ИП.

Напомним, также в Казахстане были упрощены правила декларирования для рядовых граждан, которые не являются госслужащими.

Им не нужно предоставлять информацию о своих доходах, приобретении какого-либо имущества внутри страны, а также раскрывать источники, из которых были покрыты их расходы.

С 2025 года в стране начнется четвертый этап всеобщего декларирования, который охватит всех ранее не включенных в систему совершеннолетних казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2136153-dolzhny-li-byvshie-chinovniki-i-predprinimateli-podavat-deklaracii-v-kazahstane/

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