Куда потратят возвращенные Казахстану незаконные активы на 235 млрд тенге

Комиссия по возврату незаконных активов обратит в доход государства дополнительно 235 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства РК.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.

Комиссия одобрила заключение ряда соглашений о добровольном возврате активов на сумму более 235 млрд тенге, из них 230 млрд тенге в денежном выражении будут перечислены на счет Министерства финансов. Также в собственность государства передаются акции в предприятиях недропользования, земельные участки и административное здание в Алматы.

Наряду с этим, Комиссией поддержано заключение с лицами, попавшими под действие Закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов", соглашений о реализации инвестиционных и социальных проектов на сумму более 28 млрд тенге. Реинвестирование средств в экономику страны является одной из мер по возврату активов, предусмотренной Законом Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

В целом, с начала года на основании решений Комиссии государству возвращены активы на сумму свыше 325 млрд тенге, в том числе денежные средства, 13 тыс. гектаров земли, предметы историко-культурного наследия, дорогостоящие ювелирные изделия.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Подписан был также ряд сопутствующих законов.

В сентябре 2023 года стало известно, что правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Предметами деятельности товарищества были определены управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращенных в порядке, установленном законом РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами страны.

В октябре президент Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, где озвучил конкретные поручения.

В апреле этого года стало известно, какие еще незаконно приобретенные активы будут возвращены Казахстану.