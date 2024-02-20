Токаев: Пришло время окончательно искоренить бюрократию и бумажную волокиту

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал использовать искусственный интеллект в госслужбе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"Пришло время окончательно искоренить бюрократию, бумажную волокиту, накопившуюся на протяжении многих лет. Все процессы в системе государственной службы должны быть прозрачными. Государство должно служить человеку. В стране нужно сформировать модель госслужбы, которая в полной мере защищает интересы граждан.

Необходимо внедрять новые подходы к работе, отвечающие требованиям времени и запросам общества. Следует установить четкие критерии, по которым будет оцениваться деятельность государственных служащих. Другими словами, система оценки должна постоянно обновляться.

Важно, чтобы вся работа, выполненная госслужащими, учитывалась. Главное, чтобы каждый государственный служащий был готов работать максимально эффективно в соответствии со стратегическими задачами, стоящими перед страной", – заявил президент.

Он призвал оптимизировать систему государственной службы с помощью IT-решений.

"Необходимо эффективно использовать технологию искусственного интеллекта (AI) и Big Data, то есть большие данные. С помощью современных технологий следует усовершенствовать способы взаимодействия с населением, ведь все важные решения должны приниматься с учетом мнения граждан", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, ранее Токаев заявил, что госслужащие, работающие по 12 часов, должны быть поощрены.