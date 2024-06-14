Новые правила отбора чиновников разработали в Казахстане

В Казахстане для обеспечения прозрачности при отборе госслужащих были разработаны новые правила и запущен специальный интернет-портал, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу центральных коммуникаций.

Как сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Азамат Жолманов, в целях обеспечения прозрачности отбора продолжается работа по цифровизации госуслуг.

По его словам, были разработаны новые правила отбора, запущен внешний интернет-портал "e-Qyzmet.gov.kz".

"1 марта 2023 года к нему в пилотном режиме присоединились 6 государственных органов. В настоящее время добавлены 22 государственных органа. 1 июля текущего года система будет дополнительно внедрена в 22 государственных органах", – заявил Жолманов.

Чиновник отметил, что особенностью нового проекта является то, что граждане могут участвовать во всех этапах конкурса онлайн из любого места, где есть доступ к интернету, и в любое время.

"Во избежание конфликта интересов и коррупционных рисков между сторонами кандидатам предлагаются номера, что обезличивает кандидатов. Также для исключения человеческого фактора прозрачность конкурсной процедуры обеспечивается независимой системой прокторинга и победитель конкурса определяется совокупным баллом по итогам всех этапов", – добавил представитель ведомства.

По информации с официального сайта "Электронного правительства", процесс поступления на госслужбу в Казахстане проходит в несколько этапов, объединенных в понятие конкурса. Если в государственном органе появляются открытые вакантные должности, то проводится конкурсный отбор кандидатов.

Информация о вакантных должностях размещается на интернет-ресурсах государственных органов, объявивших конкурс, и Агентства РК по делам государственной службы.

Граждане, впервые поступающие или вновь поступающие на государственную службу проходят следующие этапы отбора:

тестирование на знание государственного языка и законодательства Республики Казахстан; тестирование на оценку личных качеств; конкурс на занятие административной государственной должности.

Лица, изъявившие желание участвовать в общем конкурсе представляют документы в государственный орган, объявивший конкурс, в нарочном порядке, по почте или в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в объявлении либо посредством портала электронного правительства в сроки приема документов.