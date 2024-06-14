Новые правила отбора чиновников разработали в Казахстане
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В Казахстане для обеспечения прозрачности при отборе госслужащих были разработаны новые правила и запущен специальный интернет-портал, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу центральных коммуникаций.
Как сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Азамат Жолманов, в целях обеспечения прозрачности отбора продолжается работа по цифровизации госуслуг.
По его словам, были разработаны новые правила отбора, запущен внешний интернет-портал "e-Qyzmet.gov.kz".
"1 марта 2023 года к нему в пилотном режиме присоединились 6 государственных органов. В настоящее время добавлены 22 государственных органа. 1 июля текущего года система будет дополнительно внедрена в 22 государственных органах", – заявил Жолманов.
Чиновник отметил, что особенностью нового проекта является то, что граждане могут участвовать во всех этапах конкурса онлайн из любого места, где есть доступ к интернету, и в любое время.
"Во избежание конфликта интересов и коррупционных рисков между сторонами кандидатам предлагаются номера, что обезличивает кандидатов. Также для исключения человеческого фактора прозрачность конкурсной процедуры обеспечивается независимой системой прокторинга и победитель конкурса определяется совокупным баллом по итогам всех этапов", – добавил представитель ведомства.
По информации с официального сайта "Электронного правительства", процесс поступления на госслужбу в Казахстане проходит в несколько этапов, объединенных в понятие конкурса. Если в государственном органе появляются открытые вакантные должности, то проводится конкурсный отбор кандидатов.
Информация о вакантных должностях размещается на интернет-ресурсах государственных органов, объявивших конкурс, и Агентства РК по делам государственной службы.
Граждане, впервые поступающие или вновь поступающие на государственную службу проходят следующие этапы отбора:
- тестирование на знание государственного языка и законодательства Республики Казахстан;
- тестирование на оценку личных качеств;
- конкурс на занятие административной государственной должности.
Лица, изъявившие желание участвовать в общем конкурсе представляют документы в государственный орган, объявивший конкурс, в нарочном порядке, по почте или в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в объявлении либо посредством портала электронного правительства в сроки приема документов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2117661-novye-pravila-otbora-chinovnikov-razrabotali-v-kazahstane/